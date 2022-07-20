Чиновники стали первыми посетителями «Вкусно – и точка» в Волгограде

В Волгограде сегодня, 20 июля, открываются первые три заведения быстрого питания под брендом «Вкусно – и точка». Как сообщает ИА «Высота 102», в Центральном районе на улице Пархоменко первыми посетителями общепита стали чиновники.





По сведениям информагентства, на открытие точки фастфуда, некогда работавшей под торговой маркой McDonald's, сегодня были приглашены представители областной администрации. В частности, перерезать красную ленту прибыла утром 20 июля на ул. Пархоменко заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Виолетта Калмыкова. От заведения общепита «Вкусно – и точка» присутствовали представители сети.





Напомним, что McDonald's покинул российские города в марте текущего года по политическим мотивам, связанным с проведением Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. Вскоре после этого стало известно о том, что в Волгограде, как и в других городах, кормить бургерами и картошкой фри будут под новым брендом. На протяжении нескольких месяцев представители сети «Вкусно – и точка» хранили информацию об открытии ресторанов в городе на Волге под грифом «совершенно секретно», отказываясь называть журналистам даже примерные сроки.





При этом, отметим, тоска жителей Волгоградской области по фастфуду за это время испарилась. Большинство опрошенных информагентством читателей заявили, что не планируют возвращаться в заведения даже под новым брендом.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102