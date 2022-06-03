В Волгограде 84% опрошенных горожан не хотят возвращения McDonald's





Жители Волгограда не ждут возвращения популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald's. За такое будущее фастфудной проголосовали 84% волгоградцев, принявших участие в специальном опросе ИА «Высота 102» в Telegram-канале.

- Один раз была, больше не пойду, - высказалась одна из пользователей. – Будто судьба города и области зависит от бутербродной!

С этим мнением солидарны и другие 435 опрошенных человек. Как оказалось, многие волгоградцы даже не заметили исчезновение популярного ресторана.

Однако, с ними не согласились 84 человек. Они все еще ждут возвращение любимого фастфуда, хотя и немного в другом облике.

Напомним,популярная сеть быстрого питания McDonald's может возобновить свою работу уже в начале лета.