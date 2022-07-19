Под Волгоградом безработный утроил стрельбу из автомата

Происшествия 19.07.2022 12:47
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19.07.2022 12:47
Полицейские задержали в Ленинске 39-летнего местного жителя за стрельбу на улице из охолощенного автомата. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером в полицию обратились сразу несколько жителей, которые слышали стрельбу на окраине города Ленинск.
- Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили группу мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них – 39-летний неработающий местный житель и произвел выстрелы из охолощенного автомата АК74У-СО. Сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие, два магазина и доставили в отдел полиции, - сообщили в ведомстве.
Мужчина пояснил, что купил автомат в столице, но в нарушение действующего законодательства не уведомил о данном факте соответствующее подразделение Росгвардии.
За стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.
Отметим, что охолощенное оружие стреляет холостыми боеприпасами.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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