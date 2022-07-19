Под Волгоградом безработный утроил стрельбу из автомата









Полицейские задержали в Ленинске 39-летнего местного жителя за стрельбу на улице из охолощенного автомата. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером в полицию обратились сразу несколько жителей, которые слышали стрельбу на окраине города Ленинск.













- Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили группу мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них – 39-летний неработающий местный житель и произвел выстрелы из охолощенного автомата АК74У-СО. Сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие, два магазина и доставили в отдел полиции, - сообщили в ведомстве.

Мужчина пояснил, что купил автомат в столице, но в нарушение действующего законодательства не уведомил о данном факте соответствующее подразделение Росгвардии.













За стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

Отметим, что охолощенное оружие стреляет холостыми боеприпасами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области