Владимир Вдовин, председатель профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» трагически погиб накануне.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в следственных органах, тело 59-летнего мужчины было обнаружено днем во дворе одного из домов по ул. Кольцова в Красноармейском районе Волгограда с огнестрельным смертельным ранением. По предварительной версии, причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение.

Информагентство обратилось с запросом в следственное управление.

Известно, что Владимир Вдовин страдал тяжелым заболеванием и состоял на учете в связи с поставленным диагнозом.

Владимир Вдовин возглавлял объединенную первичную профсоюзную организацию нефтеперерабатывающего предприятия с октября 2018 года. Его избрали на этот пост на XXXVIII Внеочередной конференции профсоюза.

Общая численность членов профсоюзной организации, которую возглавлял Владимир Вдовин, составляет более 4,5 тысячи человек.

Фото https://mopo.lukoil.ru