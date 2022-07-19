Владимир Вдовин, председатель профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» трагически погиб накануне.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в следственных органах, тело 59-летнего мужчины было обнаружено днем во дворе одного из домов по ул. Кольцова в Красноармейском районе Волгограда с огнестрельным смертельным ранением. По предварительной версии, причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение.
Информагентство обратилось с запросом в следственное управление.
Известно, что Владимир Вдовин страдал тяжелым заболеванием и состоял на учете в связи с поставленным диагнозом.
Владимир Вдовин возглавлял объединенную первичную профсоюзную организацию нефтеперерабатывающего предприятия с октября 2018 года. Его избрали на этот пост на XXXVIII Внеочередной конференции профсоюза.
Общая численность членов профсоюзной организации, которую возглавлял Владимир Вдовин, составляет более 4,5 тысячи человек.
Фото https://mopo.lukoil.ru