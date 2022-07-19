Происшествия

Тело профсоюзного лидера нефтеперерабатывающего завода нашли в Волгограде

Происшествия 19.07.2022 08:36
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19.07.2022 08:36


Владимир Вдовин, председатель профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» трагически погиб накануне. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в следственных органах, тело 59-летнего мужчины было обнаружено днем во дворе одного из домов по ул. Кольцова в Красноармейском районе Волгограда с огнестрельным смертельным ранением. По предварительной версии, причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение.

Информагентство обратилось с запросом в следственное управление. 

Известно, что Владимир Вдовин страдал тяжелым заболеванием и состоял на учете в связи с поставленным диагнозом. 

Владимир Вдовин возглавлял объединенную первичную профсоюзную организацию нефтеперерабатывающего предприятия с октября 2018 года. Его избрали на этот пост на  XXXVIII Внеочередной конференции профсоюза. 

Общая численность членов профсоюзной организации, которую возглавлял Владимир Вдовин, составляет более 4,5 тысячи человек. 

Фото https://mopo.lukoil.ru

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