Сбер первым в России полностью перевёл розничный кредитный процесс на собственное программное обеспечение
Экономика 18.07.2022 14:17 Новости компаний
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18.07.2022 14:17 Новости компаний
Сбер внедрил собственную платформу принятия кредитных решений в розничном процессе, полностью отказавшись от вендорского программного обеспечения.
Система принятия кредитных решений Сбер.Кредитная Машина (СберКМ) — это собственная разработка на основе решений цифровой облачной платформы Сбера Platform V, позволяющей быстро и эффективно разрабатывать бизнес-приложения любого масштаба и сложности. СберКМ позволяет обрабатывать до 1,2 млн кредитных заявок в день.
Централизованное рассмотрение кредитных заявок физических лиц в Сбере началось в 2008 году. Решения стали приниматься в автоматизированном режиме на базе зарубежной платформы с использованием данных внутренних и внешних источников и моделей оценки. До этого решения принимались вручную, и кредитные заявки могли рассматриваться до двух недель.
На текущий момент 99% розничных кредитов выдаются без запроса дополнительных данных от клиентов, в режиме реального времени, на основе AI-моделей.
- СберКМ — первый в России in-house-инструмент управления кредитным риском без использования вендорских решений. На протяжении всего процесса — от ввода кредитной заявки до принятия решения и условий по выдаче — мы используем только собственное ПО. Это уникальный и сложнейший проект, над реализацией которого в течение полутора лет трудилась большая команда. При этом миграция на собственное решение осуществлялась без прерывания рабочих процессов банка. Наша система максимально надёжная, гибкая и отказоустойчивая, - комментирует Николай Асташкин, вице-президент, директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Сбербанк.
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