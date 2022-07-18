Сбер первым в России полностью перевёл розничный кредитный процесс на собственное программное обеспечение





Сбер внедрил собственную платформу принятия кредитных решений в розничном процессе, полностью отказавшись от вендорского программного обеспечения.





Система принятия кредитных решений Сбер.Кредитная Машина (СберКМ) — это собственная разработка на основе решений цифровой облачной платформы Сбера Platform V, позволяющей быстро и эффективно разрабатывать бизнес-приложения любого масштаба и сложности. СберКМ позволяет обрабатывать до 1,2 млн кредитных заявок в день.





Централизованное рассмотрение кредитных заявок физических лиц в Сбере началось в 2008 году. Решения стали приниматься в автоматизированном режиме на базе зарубежной платформы с использованием данных внутренних и внешних источников и моделей оценки. До этого решения принимались вручную, и кредитные заявки могли рассматриваться до двух недель.





На текущий момент 99% розничных кредитов выдаются без запроса дополнительных данных от клиентов, в режиме реального времени, на основе AI-моделей.



