Экономика

Сбер первым в России полностью перевёл розничный кредитный процесс на собственное программное обеспечение

Экономика 18.07.2022 14:17 Новости компаний
0
18.07.2022 14:17 Новости компаний


Сбер внедрил собственную платформу принятия кредитных решений в розничном процессе, полностью отказавшись от вендорского программного обеспечения.

Система принятия кредитных решений Сбер.Кредитная Машина (СберКМ) — это собственная разработка на основе решений цифровой облачной платформы Сбера Platform V, позволяющей быстро и эффективно разрабатывать бизнес-приложения любого масштаба и сложности. СберКМ позволяет обрабатывать до 1,2 млн кредитных заявок в день.

Централизованное рассмотрение кредитных заявок физических лиц в Сбере началось в 2008 году. Решения стали приниматься в автоматизированном режиме на базе зарубежной платформы с использованием данных внутренних и внешних источников и моделей оценки. До этого решения принимались вручную, и кредитные заявки могли рассматриваться до двух недель.

На текущий момент 99% розничных кредитов выдаются без запроса дополнительных данных от клиентов, в режиме реального времени, на основе AI-моделей.

- СберКМ — первый в России in-house-инструмент управления кредитным риском без использования вендорских решений. На протяжении всего процесса — от ввода кредитной заявки до принятия решения и условий по выдаче — мы используем только собственное ПО. Это уникальный и сложнейший проект, над реализацией которого в течение полутора лет трудилась большая команда. При этом миграция на собственное решение осуществлялась без прерывания рабочих процессов банка. Наша система максимально надёжная, гибкая и отказоустойчивая, - комментирует Николай Асташкин, вице-президент, директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Сбербанк.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
18.07.2022 16:17
Экономика 18.07.2022 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 13:53
Экономика 18.07.2022 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 12:46
Экономика 18.07.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.07.2022 12:18
Экономика 18.07.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 11:19
Экономика 18.07.2022 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 08:35
Экономика 18.07.2022 08:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 20:29
Экономика 16.07.2022 20:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 13:29
Экономика 16.07.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 11:54
Экономика 16.07.2022 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.07.2022 09:27
Экономика 16.07.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.07.2022 15:43
Экономика 15.07.2022 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 13:10
Экономика 15.07.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 12:39
Экономика 15.07.2022 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 12:30
Экономика 15.07.2022 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 12:28
Экономика 15.07.2022 12:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:40
Шесть районов Волгограда останутся без электричества 19 июляСмотреть фотографии
19:38
В Волгограде суд оставил в покое общественника Сергея ОстровскогоСмотреть фотографии
19:18
Авария на 7-й Гвардейской парализовала движение в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:58
В Волжском после дождя всплыли старые проблемы жильцов пятиэтажкиСмотреть фотографии
18:19
Путин поздравил со 100-летием учительницу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:33
В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожную технику: двое погибшихСмотреть фотографии
17:27
Волгоградец впал в кому после падения с третьего этажаСмотреть фотографии
16:53
Из Волгограда в Душанбе снова пойдут поездаСмотреть фотографии
16:39
Бывшему главному судебному приставу Волгоградской области дали 7 лет строгачаСмотреть фотографии
16:17
«Главное – это люди»: в Волгограде отметили 60 лучших сотрудников «Красного Октября»Смотреть фотографии
15:57
Гвардии капитан Дмитрий Литвинов из Камышина погиб на УкраинеСмотреть фотографии
15:40
Из-за квадратных метров в шкафу чиновники под Волгоградом лишили жилья сиротуСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде бывшему заму главврача поликлиники № 2 грозит 6 лет колонииСмотреть фотографии
14:58
Бюджет ремонта братской могилы в Волгограде не заинтересовал подрядчиковСмотреть фотографии
14:55
Где в Волгограде купить спелые арбузы и дыни: карта и список адресовСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде пропал приехавший из Астраханской области мужчинаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде первые рестораны «Вкусно – и точка» откроют 20 июляСмотреть фотографии
13:56
«Теперь и без яблок»: ливень и ураган в Волгоградской области побили фруктовые садыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В реанимации спасают водителя, пострадавшего в ДТП с поездомСмотреть фотографии
13:46
Вся наша жизнь — игра: половина россиян покупает лотерейные билетыСмотреть фотографии
12:54
Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
12:47
Волгоградский фермер продал зараженных бруцеллезом животныхСмотреть фотографии
12:46
Волгоградстат впервые с начала года зафиксировал дефляциюСмотреть фотографии
12:35
Волгоградец получил смертельный удар от приятеля из-за долга в 2 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:41
Волгоградца арестовали за пьяную стрельбу на улицеСмотреть фотографии
11:26
«Состояние было ужасное»: неравнодушные волгоградцы нашли пропавшего из больницы мужчинуСмотреть фотографии
11:24
Компания H&M решила окончательно уйти с российского рынкаСмотреть фотографии
11:18
Бочаров по итогам визита Медведева провел оперативное совещаниеСмотреть фотографии
10:53
Волгоградка получила перелом черепа, упав с электросамокатаСмотреть фотографии
10:50
Рабочий погиб в массовом ДТП с участием фургонов под ВолгоградомСмотреть фотографии
 