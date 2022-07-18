Волгоградец впал в кому после падения с третьего этажа

Происшествия 18.07.2022 17:27
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18.07.2022 17:27
41-летний мужчина получил тяжелые травмы после падения с третьего этажа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, ночью 18 июля волгоградец упал с балкона пятиэтажки, расположенной на ул. Гончарова в Краснооктябрьском районе.
По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы.
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