Волгоградец впал в кому после падения с третьего этажа









41-летний мужчина получил тяжелые травмы после падения с третьего этажа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, ночью 18 июля волгоградец упал с балкона пятиэтажки, расположенной на ул. Гончарова в Краснооктябрьском районе.





По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы.



