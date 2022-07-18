Общество

Четвертый год подряд: волгоградцы в очередной раз спасали на берегу Волги Гошу

Общество 18.07.2022 10:38
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18.07.2022 10:38


Сотрудники ВОСВОД и волонтеры напомнили волгоградским купальщикам правила безопасного отдыха на воде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», также жителям Волгограда продемонстрировали первую помощь в случае утопления. «Подопытным» уже в четвертый раз выступил манекен по имени Гоша. Особый интерес мероприятия, состоявшиеся на набережной Волгограда, вызвали у детей. 



Учения, сообщает информагентство, прошли на диком пляже в Центральном районе Волгограда у стены Родимцева.  

– Занятия в местах несанкционированного отдыха проводятся регулярно с начала летнего сезона, – сообщил ИА «Высота 102» председатель ВОСВОД Эдуард Протопопов. – Каждые наши занятия направлены на то, чтобы напомнить правила безопасности на водных объектах, разъяснить в чем заключается их особенность, а также показать приемы спасения утопающего, и в игровой форме показать и донести детям основы безопасного поведения на воде. 


В занятиях, прошедших в минувшие выходные, принимали участие сотрудники службы спасения Волгоградской области, инспекторы ГИМС и специалисты ВОСВОД.  

– На минувших выходных занятия проводились на пляже на Нижнем Тракторном, – рассказал председатель ВОСВОД. – В эти выходные рейды прошли на Бобрах, у стенки Родимцева и на официальном пляже в Красноармейском районе. На следующие выходные мы будем на пляже на Тулака и, возможно, на нижней части Бобров. 

По словам Эдуарда Протопопова, волонтеры организации ВОСВОД обучены приемам спасения утопающих, реанимации пострадавшего, а также обеспечены специальным оборудованием – спасательными жилетами и средствами для оказания помощи утопающим. Только за последний месяц волонтеры оказали первую помощь волгоградским купальщикам более двадцати раз. При этом речь идет не только об утоплениях. Волонтеры ВОСВОД готовы прийти отдыхающим на помощь в случаях  тепловых ударов, получения травм и пр. 


Ежедневно около сорока волонтеров ВОСВОД с 10:00 до 17:00 следят за безопасностью жителей Волгограда на воде. Помимо этого, на левом берегу Волги расположены стационарные посты, где также проводят профилактические беседы и оказывают первую помощь пострадавшим. 

– Наша работа имеет реальный результат, – говорят сотрудники ВОСВОД. – По сравнению с прошлым годом статистика по печальным последствиям сократилась почти вдвое. Мы этим очень гордимся. Такой позитивный итог удалось достичь с помощью привлечения волонтеров в нашу организацию.



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