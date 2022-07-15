Как отдохнуть в Волгограде в выходные: афиша

В Волгограде на выходные, 16 и 17 июля, запланированы мероприятия на свежем воздухе. Смотрите афишу на ближайшие дни и выбирайте интересное для себя.

В эту субботу, 16 июля, волгоградцев ожидает несколько концертов и фестивалей.

С 10:00 и до 11:00 всех желающих ждут на пешеходную экскурсию «От собора Александра Невского до памятника Петру I». Во время экскурсии гости познакомятся с историей создания Собора Александра Невского, узнают о визитах в Царицын Петра I, Александра II и Александра III, нахваниях старых улиц, расположенных на маршруте прохождения экскурсии, об отдельных сохранившихся зданиях, памятниках, особенностях восстановления города после Великой Отечественной войны.

Стоимость экскурсии – 450 рублей.

Записаться можно по телефонам: +7 (84-42) 38-84-39, +7 (8442) 38-84-37.





С 12:00 в ЦПКиО и до 22:00 пройдет ярмарка HANDMADE. С 17:00 в парке начнется пенная дискотека и встреча любителей автозвука.

В 19:00 здесь же состоится вечер памяти Михаила Горшенева («Король и шут»). В это же время и до 21:00 пройдет фестиваль красок, где будут проходить конкурсы и разыгрываться призы. Краски будут раздаваться всем желающим бесплатно.

В 17.00 на площади Аттракционов на Спартановке горожан ждут: ярмарка, детские аттракционы, детский и взрослый фудкорты, площадки мастер-классов для детей. Затем праздник продолжат выступления волгоградских кавер-групп «Евротур» и «Какая разница». Хедлайнерами мероприятия станут группа «Фабрика» и российский хип-хоп- и хаус-рэп-исполнитель Федук.

С 20:00 возле ДК «Химик» пройдет концерт известных молодежных исполнителей HammAli & Navai. Вход будет свободный.





В воскресенье, 17 июля, к 09:00 историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» зовет волгоградцев на экскурсию по Волго-Донскому судоходному каналу. Участники экскурсии узнают интересные факты строительства уникального гидротехнического сооружения, познакомятся с непростой историей памятника-монумента В.И. Ленину, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, а также увидят храм, возведенный в честь святого — адмирала Федора Ушакова.

Запись по телефону: +7 (84-42) 67-33-02, +7 (927) 511-67-49

В 10:00 волгоградский областной краеведческий музей приглашает на пешеходную экскурсию, на которой посетители узнают историю Царицына: от приграничной крепости — пятиугольного бастиона — до современного города.

Запись — по телефонам: +7 (84-42) 38-84-39, +7 (84-42) 38-84-37, + 7(927) 529-50-97.





В 12:00 в центральном парке Волгограда продолжится активная программа для всей семьи. С утра и до вечера волгоградцев снова будет ждать ярмарка HANDMADE. В 16:00 опять пройдет пенная дискотека. А в завершении фестиваля с 17:00 пройдет творческий концерт, где также будут разыгрываться подарки.

С 17:00 всех волгоградцев ждут на пешеходной экскурсии от краеведческого музея к пожарной каланче через Комсомольский сад. Вход от 450 рублей.

Мероприятие проводится по предварительной записи по одному из телефонов: +7 (84-42) 38-84-39, +7 (8442) 38-84-37.