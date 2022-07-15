Путин наградил волгоградского чиновника Медведева за безупречную службу

Общество 15.07.2022 20:06
0
15.07.2022 20:06
Знаком отличия «За безупречную службу» XX лет награжден заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Владимир Медведев. Как сообщает ИА «Высота 102», за многолетнюю безупречную государственную службу волгоградского чиновника наградил президент России Владимир Путин.
30-страничный Указ Президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» официально опубликован сегодня, 15 июля.
Волгоградцев пугают фейком об изнасиловании 15-летней девочки15.07.2022 20:38
Общество 15.07.2022 20:38
Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора» и сборной России15.07.2022 20:04
Общество 15.07.2022 20:04
«Ушел из больницы и не вернулся»: в Волгограде пропал тяжело больной мужчина15.07.2022 19:47
Общество 15.07.2022 19:47
В Волгограде стартует проект поддержки предпринимательства15.07.2022 19:06
Общество 15.07.2022 19:06
«День недели — суббота»: в Волгограде рекламу сети по продаже суши признали неэтичной15.07.2022 19:02
Общество 15.07.2022 19:02
В Волгограде «Концессии» ограничили водоснабжение автосервису и магазину15.07.2022 17:55
Общество 15.07.2022 17:55
Обком КПРФ выступил за переименование Волгограда в Сталинград15.07.2022 17:37
Общество 15.07.2022 17:37
В ЦПКиО Волгограда открыли один из крупнейших в РФ детских бассейнов15.07.2022 17:19
Общество 15.07.2022 17:19
Волгоградцы полетят в Пермь на бразильских самолетах15.07.2022 17:07
Общество 15.07.2022 17:07
Путин подписал Указ о праздновании 80-летия Сталинградской Победы15.07.2022 14:40
Общество 15.07.2022 14:40
В Волгограде к Новому году отремонтируют четыре фонтана15.07.2022 14:38
Общество 15.07.2022 14:38
В Волгограде 17 июля перекроют движение по Нулевой продольной15.07.2022 13:54
Общество 15.07.2022 13:54
Под Волгоградом встретили вернувшихся со спецоперации на Украине бойцов «Кобры»15.07.2022 13:19
Общество 15.07.2022 13:19
Картошка есть, а спроса нет: годовая инфляция продолжает тормозить в Волгоградской области15.07.2022 12:42
Общество 15.07.2022 12:42
«Ни шагу назад!»: в Волгограде барельеф с приказом Сталина появился в фойе обладмина15.07.2022 11:36
Общество 15.07.2022 11:36