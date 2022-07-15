В Волгограде пенсионерка лишилась сбережений при смене тарифа на телефоне









От действий мошенника пострадала 60-летняя жительница Ворошиловского района Волгограда. Как сообщили в городском УМВД, пенсионерке на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником компании-оператора ее мобильной связи. Звонивший предложил женщине перейти на более выгодный тариф. Она согласилась и выполнила все, что ей говорил собеседник.

В результате злоумышленник смог подключить услугу переадресации поступающих смс-сообщений на другой мобильный телефон, получив тем самым доступ к кодам безопасности от систем дистанционного управления финансами пенсионерки. Затем с кредитных банковских карт заявительницы было списано около 20 000 рублей.

Пропажу денег пенсионерка обнаружила только в день списания кредита, так как баланс оказался недостаточным.

С заявлением о мошенничестве потерпевшая обратилась в полицию.



