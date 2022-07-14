Общество

Шесть районов Волгограда останутся без электричества 15 июля

Общество 14.07.2022 21:44
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14.07.2022 21:44


В шести районах Волгограда десятки домов останутся без электричества 15 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию, под плановые отключения попали волгоградцы в Краснооктябрьском, Центральном, Советском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. 

В Краснооктябрьском районе света не будет с 9:00 до 17:00 по адресам:

 ул. Менделеева, 130-180;

 ул. Краснокамская, 69-121, 70—122;

 ул.  Крылова, 69-93а, 64-122, 95-121;

 ул. 39-й Гвардейской, 121-131, 135-163, 142-178;

 ул. Южно-Сибирская, 90-98, 87-105а;

 ул. Северный городок, 1а, 2, 3;

 ул. Тарифная, 29, 31.

В Советском районе в многоквартирных домах не будет электричества с 09:00 до 12:00:

 ул. Горьковская, 123-125, 123а, 125а, 114-118, 114а, 116а, 112;

 ул. Лиховская, 103-117, 105а, 113а, 117а, 100-112, 100а, 100б;

 ул. Пионерская, 100-110, 101-105, 103а;

 ул. Сторожевая, 107, 108;

 ул. Симеизская, 122-130, 128б, 117-139, 129а, 139а.

В Кировском районе света не будет с 14:00 до 17:00:

 ул. Астровая, 31-33;

 ул. Доватора, 41;

 ул. Кипренского, 31-33, 38-46;

 ул. Коллонтай, 31-45, 28-42;

 ул. Миндальная, 1-5, 2-2а;

 ул. Матюшенко, 3-13, 2-18;

 ул. Рябиновая, 125-125а;

 ул. Розовая, 10-14, 44-50, 39-51;

 ул. Тополевая, 2-14;

 ул. Шаблиевская, 142; 

 Ясеневая, 102-112.

С 12:00 до 17:00

 ул. Ильмовая, 3, 4;

 ул. Ореховая, 2;

 ул. Сенная, 9-17;

 ул. Травяная, 1-71, 2а-4, 

 ул. Песчаная, 6-80.

Красноармейский район останется без света с 09:00 до 16:00 на улицах: 

 ул. Алийская, 18;

 ул. Героев Малой Земли, №51, 55;

  Электростальской, 11.

С 09:00 до 14:00 свет отключат на улице Куйбышева, 51-65, 83-103, 103б.

В Центральном районе свет будет отсутствовать только в доме №123 по улице Рокоссовского. Света не будет с 09:00 до 16:00.

В Дзержинском районе отключения запланированы с 09:00 до 17:00:

 ул. Полоненко, №18, 20;

 ул. Ангарской, 57а;

 ул. Полины Осипенко, 2.

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