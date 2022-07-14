Несколько дней пролежала в квартире: в Москве умерла известная в Волгограде поисковик

В Москве в арендованной квартире найдено тело 36-летней жительницы Волгоградской области Сони Уроковой. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшая пролежала в съемном жилье несколько дней.

— Соня перестала выходить на связь с 9 июля, — рассказала информагентству сестра погибшей Гуля Урокова. — В понедельник мы уже начали бить тревогу. У нее были отключены оба сотовых. Вечером 12 июля риелтор сумела попасть в квартиру.

По словам женщины, предварительная причина смерти — остановка сердца. Погибшая жила одна. Сегодня должна пройти процедура вскрытия, которая и укажет на точную причину гибели волгоградки.

Координатор поисково-спасательного отряда «Спас34» Наталья Дергачева сообщила журналисту информагентства, что в свое время Соня Урокова занималась волонтерской и поисковой деятельностью в Волгограде и области.

— Потом она переехала в Москву. В столице продолжила развиваться в этом же направлении. Занималась поисками пропавших людей, — поделилась Наталья.

Фото: Гуля Урокова