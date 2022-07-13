Экономика

Клиенты СберПервого смогут без ограничений возмещать расходы на бизнес-залы в аэропортах

Экономика 13.07.2022 16:45 Новости компаний
0
13.07.2022 16:45 Новости компаний


Премиальный формат обслуживания СберПервый продолжает улучшать свой пакет услуг — теперь его клиенты смогут безлимитно посещать бизнес-залы аэропортов. Новые условия начали действовать с 1 июля.
Так, сумма за посещение бизнес-залов будет полностью компенсирована с помощью клиентского менеджера, при этом сама сумма не ограничена, как и нет лимита на число проходов в месяц. Кроме того, привилегия распространяется на всех путешествующих вместе с держателем пакета услуг членов семьи и спутников.
Мария Поденко, руководитель СберПервого:
Для получения компенсации за бизнес-залы оплачивать их нужно основной картой пакета услуг СберПервого. Достаточно лишь сфотографировать чек из бизнес-зала или сделать скрин операции из СберБанк Онлайн, отправить его персональному менеджеру через любой удобный мессенджер и компенсация поступит на счет в полном объеме до конца следующего месяца.
СберПервый продолжает задавать высокие стандарты премиального банковского обслуживания. Мы заботимся об интересах и комфорте наших клиентов, совершенствуем пакет услуг и добавляем в него самое лучшее. Введение безлимитных проходов в бизнес-зал — один из важных шагов, позволяющий нам предоставлять лучший сервис.
СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.
Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, повышенные бонусы в популярных категориях трат, вклады с повышенными ставками.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
13.07.2022 16:07
Экономика 13.07.2022 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 12:39
Экономика 13.07.2022 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 10:57
Экономика 13.07.2022 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 10:52
Экономика 13.07.2022 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2022 08:17
Экономика 13.07.2022 08:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.07.2022 18:43
Экономика 12.07.2022 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2022 18:40
Экономика 12.07.2022 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2022 15:16
Экономика 12.07.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.07.2022 12:55
Экономика 12.07.2022 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2022 11:01
Экономика 12.07.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 15:54
Экономика 11.07.2022 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 15:38
Экономика 11.07.2022 15:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.07.2022 15:36
Экономика 11.07.2022 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 15:34
Экономика 11.07.2022 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 14:54
Экономика 11.07.2022 14:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
В Волгограде в ближайшие часы ожидаются грозы с усилением ветраСмотреть фотографии
16:56
Коронованный в Турции авторитет предстанет перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области мужчина утонул при попытке переплыть рекуСмотреть фотографии
16:04
«Нашли битое стекло»: в Волгоградской области за два дня сгорели 130 гектаров полей с пшеницейСмотреть фотографии
15:33
«Крайне тяжелые»: врачи рассказали о пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде зама главврача обвиняют в мошенничестве с премиями сотрудниковСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области речка-«хамелеон» снова сменила окраскуСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области отменили конкурс бомбоубежищСмотреть фотографии
14:00
Макаревич и Little Big: в Волгоград засобирались артисты из списка «нежелательных»Смотреть фотографии
13:47
Волгоградца взяли под арест за мерзкую выходку на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:45
«Принял решение служить России»: замполит 20-й дивизии из Волгограда Алексей Аврамченко погиб в СВОСмотреть фотографии
13:20
Житель Волгоградской области из ненависти поджег машину соседаСмотреть фотографии
12:17
«У нас есть экспертиза»: строители переложили вину на Волгоградстат за обрушение карнизаСмотреть фотографии
12:09
Экс-бизнесмена осудили под Волгоградом за угрозы убийством жене и сынуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
В Волжском в салоне автобуса № 24 умер пенсионерСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом главу дачного общества осудили за разбазаривание земельСмотреть фотографии
11:37
Один погиб, двое в больнице: под Волгоградом иномарку разорвало на частиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:31
Волгоградцев приглашают на фестиваль лотосов в АстраханиСмотреть фотографии
11:23
Волгоградец публично извинился перед полицией за инцидент на МаксимкеСмотреть фотографии
11:06
Бочаров высказался о переименовании населенных пунктов: «Решать жителям»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:53
В Волгограде бульвар на Титова обновят к 2023 годуСмотреть фотографии
10:52
«Растут доходы и деловая активность»: бюджет Волгоградской области внушает оптимизмСмотреть фотографии
10:17
ВТБ: россияне стали тратить больше на фастфудСмотреть фотографии
09:55
Сторонник нацистов задержан в Волгограде с оружием и взрывчаткойСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде нашли два трупа жителей КотельниковоСмотреть фотографии
09:17
Учения по боевой готовности начались под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде задержали двоих пособников мошенников, обманувших старикаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
В Волгограде айтишникам предлагают работу за 70 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:06
Волгоградская промышленность удвоила расходы на улучшение экологической ситуацииСмотреть фотографии
08:00
Житель Волгоградской области заразился лихорадкой Западного Нила после укуса комараСмотреть фотографии
 