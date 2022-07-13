



Премиальный формат обслуживания СберПервый продолжает улучшать свой пакет услуг — теперь его клиенты смогут безлимитно посещать бизнес-залы аэропортов. Новые условия начали действовать с 1 июля.

Так, сумма за посещение бизнес-залов будет полностью компенсирована с помощью клиентского менеджера, при этом сама сумма не ограничена, как и нет лимита на число проходов в месяц. Кроме того, привилегия распространяется на всех путешествующих вместе с держателем пакета услуг членов семьи и спутников.

Мария Поденко, руководитель СберПервого:

— Для получения компенсации за бизнес-залы оплачивать их нужно основной картой пакета услуг СберПервого. Достаточно лишь сфотографировать чек из бизнес-зала или сделать скрин операции из СберБанк Онлайн, отправить его персональному менеджеру через любой удобный мессенджер и компенсация поступит на счет в полном объеме до конца следующего месяца.

СберПервый продолжает задавать высокие стандарты премиального банковского обслуживания. Мы заботимся об интересах и комфорте наших клиентов, совершенствуем пакет услуг и добавляем в него самое лучшее. Введение безлимитных проходов в бизнес-зал — один из важных шагов, позволяющий нам предоставлять лучший сервис.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, повышенные бонусы в популярных категориях трат, вклады с повышенными ставками.