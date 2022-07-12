







Уборочную кампанию 2022 года Волгоградская область решила посвятить 80-летию победы в Сталинградской битве. Как сообщили в администрации региона, такое предложение сегодня, 12 июля, озвучил губернатор Андрей Бочаров на президиуме совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и АПК.













В заседании приняли участие руководители сельхозпредприятий, профильных ведомств, эксперты отрасли. Встреча прошла в Октябрьском районе, где губернатор поздравил хлеборобов Волгоградской области с первым собранным миллионом тонн зерна













Глава Волгоградской области подчеркнул, что сегодняшняя встреча проходит накануне памятной даты: 80 лет назад, 17 июля 1942 года, началась Сталинградская битва, победа в которой положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

- Урожая хватит не только жителям России, но и позволит в значительном объёме экспортировать продовольствие за рубеж. И сталинградская-волгоградская земля, роль которой в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны и экспортных возможностей России, объективно значима, становится полем мирной битвы за урожай 2022 года. В этой связи предлагаю посвятить уборочную кампанию 2022 года на территории Волгоградской области 80-летию Сталинградской Победы. Надеюсь, вы и ваши трудовые коллективы поддержите такое предложение. Задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным перед Волгоградской областью по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны, будут выполнены в полном объёме, - заявил Андрей Бочаров.













В Волгоградской области уже обмолочено 348 тысяч гектаров озимых полей, что составляет 20,5% от общей площади посевов. Урожайность при этом, отвечают эксперты, в этом году выше среднемноголетней и по качеству «озимка» соответствует 3 и 4 классу.

По итогам заседания президиумам Андрей Бочаров поставил подчиненным и главам муниципальных образований следующие задачи:

- обеспечить плановое увеличение темпов и географии уборочной кампании с учётом погодных условий и состояния посевов;

- организовать выполнение рабочего плана уборки урожая в целом по области и по каждому муниципальному району с целью безусловного достижения плановых показателей Правительства РФ, установленных для Волгоградской области;

- в плановом порядке продолжить оказание мер финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям;

- обеспечить эффективную работу объектов зерно-, овоще- и плодохранения;

- обратить особое внимание на ход сенокошения и заготовки кормов с целью максимально полного обеспечения кормовой базы для животноводства;

- обеспечить контроль за ходом реализации основных и дополнительных мероприятий по соблюдению противопожарных правил в период проведения уборочных работ. Особое внимание уделить противопожарной безопасности полей, прилегающих к населённым пунктам;

- быть в готовности обеспечить корректировку плана уборочной кампании, исходя из погодных условий и реализации главной задачи — сохранения выращенного урожая;

- предусмотреть в программах развития АПК Волгоградской области поддержку студентам ВолГАУ, обучающимся по сельхозспециальностям, для получения ими дополнительного образования по управлению комбайнами и тракторами.

Фото: администрации Волгоградской области

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