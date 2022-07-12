В Волгограде с третьей попытки нашелся подрядчик для реконструкции улицы Латошинской. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, работы на дороге выполнит МБУ «Северное».

Заказчиком ремонта участка дороги по улице Латошинская выступает МУ «Комдорстрой». Начальная стоимость первого этапа работ на дорожном объекте была определена в сумме 415,6 млн рублей. Техническим заданием помимо ремонта основного асфальтового полотна и расширения дороги с двух до четырех полос предусмотрено переустройство сетей, электроснабжения, водоснабжения, сетей связи и газоснабжения. Работы будут производиться на участке протяженностью более 2,5 км. Вдоль проезжей части рабочие должны оборудовать новые тротуары и установить остановки, а также благоустроить прилегающую территорию.

– Реконструкция позволит увеличить пропускную способность дороги и соединить северный выезд из города с федеральной трассой Р-228 и дорогой на город Волжский, а также вывести значительную часть транзитного трафика за черту Волгограда, минуя городские кварталы, – пояснили в пресс-службе мэрии.

Выполнение основного комплекса работ стартует в 2023 году.

Напомним, первая и вторая попытки найти подрядчика по реконструкции улицы в Тракторозаводском районе не увенчались успехом.