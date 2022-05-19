Общество 19.05.2022 16:34
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19.05.2022 16:34
Вторая попытка найти подрядчика для реконструкции улицы Латошинской в Тракторозаводском районе Волгограде не увенчалась успехом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты определения поставщика, ни одной заявки на конкурс вновь не поступило. Торги признаны несостоявшимися как и в апреле, когда закупка была размещена впервые.
Заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой». Начальная стоимость первого этапа работ на этом дорожном объекте была определена в сумме 415,6 миллиона рублей. За эти деньги дорогу на Латошинской фактически перестраивают заново. По техзаданию предусмотрено переустройство сетей электроснабжения, водоснабжения, сетей связи и газоснабжения. Протяженность объекта - более 2,5 км. Вдоль проезжей части строители должны оборудовать новые тротуары и установить новые остановочные павильоны, благоустроить прилегающую территорию.
Проект предусматривает расширение проезжей части улицы Латошинской с двух до четырех полос с заменой покрытия по всей ширине. Запланированы съезды, примыкания и иная инфраструктура. В ходе подготовки к реконструкции дороги мэрия выкупала земельные участки у собственников. Ранее сообщалось о выкупе 29 земельных участков.
Как ранее сообщалось, улица Латошинская соединяет обновленную в 2019 году дорогу по ул. имени Героев Тулы и выезд на федеральную трассу Сызрань-Саратов-Волгоград.
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