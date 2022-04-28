Общество 28.04.2022 09:37
28.04.2022 09:37
МУ «Комдорстрой» не смогло найти подрядчика для реконструкции улицы Латошинской в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке документов никто не подал.
Начальная стоимость первого этапа работ на этом дорожном объекте была определена в сумме 415,6 миллиона рублей. За эти деньги дорогу на Латошинской фактически перестраивают заново. По техзаданию предусмотрено переустройство сетей электроснабжения, водоснабжения, сетей связи и газоснабжения. Протяженность объекта - более 2,5 км.
Проект предусматривает расширение проезжей части улицы Латошинской с двух до четырех полос с заменой покрытия по всей ширине. Запланированы съезды, примыкания и иная инфраструктура. В ходе подготовки к реконструкции дороги мэрия выкупала земельные участки у собственников. Ранее сообщалось о выкупе 29 земельных участков.
Улица Латошинская соединяет обновленную в 2019 году дорогу по ул. имени Героев Тулы и выезд на федеральную трассу Сызрань-Саратов-Волгоград. В ходе разработки проектной документации муниципалитет проводил встречи и консультации с жителями и дачниками СНТ «Дзержинец». В результате было принято решение организовать дополнительные съезды в дачные массивы. Вдоль проезжей части строители должны оборудовать новые тротуары и установить новые остановочные павильоны, благоустроить прилегающую территорию.
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