Стали известны подробности о ребенке, укушенным собакой за лицо

Стали известны подробности о состоянии 3-летнего мальчика, пострадавшего от укуса собаки в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», пес вцепился ребенку в лицо.
— Мальчик походит лечение в челюстно-лицевом отделении горбольницы № 1, — сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести. Антирабическое лечение начато с первого дня.
Со слов родителей, на ребенка накинулась соседская собака. Известно, что животное не было привито.
Известно, что малыш травмировался во дворе по месту жительства. Происшествие случилось в минувшую субботу. Мальчика доставили в больницу утром следующего дня.
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