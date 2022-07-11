В роковом обгоне под Волгоградом один человек погиб и трое пострадали









Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения «Лады Гранты» и «УАЗа» в Волгоградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на 31 км автодороги «Донской-Ляпичев-Крепь» в Калачевском районе.

По предварительной информации, 44-летняя водитель «Лады Гранты», двигаясь в сторону хутора Ляпичев, при обгоне не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с автомобилем «УАЗ».

В результате на месте происшествия погибла 39-летняя пассажирка «Лады Гранты». Травмы получила виновница аварии и двое детей 9 и 10 лет, которые находились в легковушке. По факту ДТП проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области