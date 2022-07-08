



В Волгограде губернатор в День семьи, любви и верности в Зале Воинской и Трудовой Славы региона вручил орден «Родительская слава» двум многодетным семьям, воспитывающих семь и пять детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладмине, Андрей Бочаров поблагодарил семьи Богдановых и Ковалевых за воспитание достойных граждан страны и поздравил их спраздником.

– На родительской вахте вы трудитесь без выходных и праздников. Вы дарите детям любовь и тепло домашнего очага. В ваших семьях из поколения в поколение передаются главные семейные ценности нашего многонационального народа — это любовь к родной земле, почитание старших, забота о младших, взаимное доверие, взаимовыручка и поддержка, — обратился к многодетным семьям Андрей Бочаров. — Для меня сегодня большая честь от имени Президента России, от имени жителей Волгоградской области вручить вам высокие государственные награды Российской Федерации. И, конечно, поздравить вас, ваши большие дружные семьи и всех жителей Волгоградской области с праздником — с Днём семьи, любви и верности!

Евгений и Зоя Ковалевы из Серафимовичского района воспитывают шесть сыновей и одну дочку. Супруги принимают активное участие в жизни своего поселения. В июне пара отметила свое 22-летие брака.

Татьяна и Михаил Богдановы вместе уже 40 лет. Помимо трех дочек и двух сыновей у волгоградцев уже 9 внуков.

Ранее Зоя Ковалёва была удостоена Почëтного знака губернатора Волгоградской области «Материнская слава», а Татьяна Богданова уже имеет Почëтный знак администрации Волгоградской области «Материнство».

Всего орденом «Родительская слава» награждены 15 супружеских пар в Волгоградской области, медалью ордена «Родительская слава» – 13.