Происшествия

В Волгоградской области снова ищут сбежавшего из детдома подростка

Происшествия 05.07.2022 19:35
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05.07.2022 19:35

В Волгоградской области полиция в очередной раз разыскивает подростка, сбежавшего из детского дома, расположенного в городе Волжском. Как сообщили сегодня, 5 июля, ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной полиции, 16-летний подросток Данила Рыжаков может находиться в любом населенном пункте регионе. Буквально на днях после побега его вернули в социальное учреждение из Иловли. 

– Отделом уголовного розыска Управления МВД России по городу Волжскому устанавливается местонахождение без вести пропавшего Рыжакова Данилы Александровича 2006 года рождения, который 5 июля  самовольно покинул Волжский детский дом ​и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, – сообщили об исчезновении подростка в главке МВД. – На вид ему 16- 17лет, среднего телосложения, рост 160-170 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие.

Подросток был одет в​ темно-синие бриджи, светлого цвета футболку с темным рисунком.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Данилы, просят сообщить по телефонам полиции: 

  • 8 (8443) 41-56-56 - дежурная часть Управления МВД России по городу Волжскому​,
  • 02 или 102,
  • +79608765153 – оперативные сотрудники. 
Фото: предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области 

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