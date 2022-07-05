В Волгоградской области снова ищут сбежавшего из детдома подростка

В Волгоградской области полиция в очередной раз разыскивает подростка, сбежавшего из детского дома, расположенного в городе Волжском. Как сообщили сегодня, 5 июля, ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной полиции, 16-летний подросток Данила Рыжаков может находиться в любом населенном пункте регионе. Буквально на днях после побега его вернули в социальное учреждение из Иловли.
– Отделом уголовного розыска Управления МВД России по городу Волжскому устанавливается местонахождение без вести пропавшего Рыжакова Данилы Александровича 2006 года рождения, который 5 июля самовольно покинул Волжский детский дом и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, – сообщили об исчезновении подростка в главке МВД. – На вид ему 16- 17лет, среднего телосложения, рост 160-170 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие.
Подросток был одет в темно-синие бриджи, светлого цвета футболку с темным рисунком.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Данилы, просят сообщить по телефонам полиции:
- 8 (8443) 41-56-56 - дежурная часть Управления МВД России по городу Волжскому,
- 02 или 102,
- +79608765153 – оперативные сотрудники.