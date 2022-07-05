Общество

Замначальника волгоградского ГУ МВД Богачук покидает свой пост

Общество 05.07.2022 17:53
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05.07.2022 17:53


Заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Сергей Богачук освобожден от занимаемой должности указом президента России Владимира Путина. Как сообщает ИА «Высота 102», копия документа сегодня, 5 июля, была опубликована авторами анонимного телеграм-канала «Оперативные сводки». 

– Освободить генерал-майора полиции Богачука Сергея Алексеевича, заместителя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области – начальника полиции, – гласит текст указа №420, подписанного главой государства 4 июля 2022 года. 

Напомним, начальником полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Сергей Богачук являлся с 2018 года. До назначения на данную должность с 2015 года возглавлял УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.

4 ноября 2019 года Богачуку указом Президента Российской Федерации №538 от 4 ноября 2019 года было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – генерал-майора полиции.

Родился в 1966 году в Кировоградской области Украинской ССР. Службу в органах внутренних дел начал 35 лет назад – в 1987 году в должности милиционера оперативного полка милиции ГУВД Леноблгорисполкома. По предварительным данным, Сергей Богачук по выслуге лет отправится с занимаемой должности на заслуженный отдых. 

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