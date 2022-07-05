Замначальника волгоградского ГУ МВД Богачук покидает свой пост

Заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Сергей Богачук освобожден от занимаемой должности указом президента России Владимира Путина. Как сообщает ИА «Высота 102», копия документа сегодня, 5 июля, была опубликована авторами анонимного телеграм-канала «Оперативные сводки».

– Освободить генерал-майора полиции Богачука Сергея Алексеевича, заместителя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области – начальника полиции, – гласит текст указа №420, подписанного главой государства 4 июля 2022 года.

Напомним, начальником полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Сергей Богачук являлся с 2018 года. До назначения на данную должность с 2015 года возглавлял УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.

4 ноября 2019 года Богачуку указом Президента Российской Федерации №538 от 4 ноября 2019 года было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – генерал-майора полиции.

Родился в 1966 году в Кировоградской области Украинской ССР. Службу в органах внутренних дел начал 35 лет назад – в 1987 году в должности милиционера оперативного полка милиции ГУВД Леноблгорисполкома. По предварительным данным, Сергей Богачук по выслуге лет отправится с занимаемой должности на заслуженный отдых.