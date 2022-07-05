Росстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Волгоградской области на 292 рубля









В Волгоградской области в апреле 2022 года Росстат зафиксировал снижение средней зарплаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, так, в январе размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников по полному кругу организаций составлял в регионе 38308 рублей, в феврале – 37158 рублей, в марте – 41524 рубля, а в апреле – 41232 рубля.





В соседних с Волгоградской областью регионах ЮФО средняя зарплата выше. Так, в Астраханской области в апреле 2022 года она составила 42997 рублей, а в Ростовской – 43313 рублей. Самая высокая средняя зарплата в апреле была в Краснодарском крае – 47915 рублей.



