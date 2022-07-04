Общество

Фестивали и ярмарки: как в Волгограде и области отметят День семьи, любви и верности

Общество 04.07.2022 19:09
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04.07.2022 19:09


Жителей Волгоградской области в День семьи, любви и верности, 8 июля, приглашают принять участие в праздничных мероприятиях. Как сообщает ИА «Высота 102», в этот день в населенных пунктах региона состоятся семейные игры, интерактивы, концерты и флешмобы. 

Волгоград

В интерактивном музее «Россия — моя история» 8 июля в 12:00 и 18:00 состоится тематическая экскурсия «Быль и небыль про любовь», посвященная мифам, преданиям и фактам из истории семейных отношений в Древней Руси. Записаться на экскурсию можно  по телефону: 8(8442) 97-91-88. 

9 июля в 16:00 в интерактивном музее в лектории состоится интерактивный квиз «О самом важном». Желающим поучаствовать можно зарегистрироваться в официальной группе парка в ВКонтакте — @myhistory_vlg. Количество мест ограничено.

В выставочном зале музея Машкова в 11.00 8 июля начнется детский праздник «Пётр и Феврония». 

В краеведческом музее в 11.00 состоится мастер-класс по технике написания писем перьями и чернилами «Царицынский урок». Также в этот день в музее в мастерской «Рукотворные чудеса» юные волгоградцы со своими родителями смогут изготовить тематический сувенир. Начало в 15.00.

В областной детской художественной галерее 8 июля в 11.00 стартует интерактивное занятие, в ходе которого участники смогут создать декоративное панно в виде ромашкового поля из разных художественных материалов, а также увидят мультфильм о жизни святых Петра и Февронии Муромских.

9 июля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в подземелье XVIII века состоится музыкальный концерт «Лебединая верность». Концертную программу исполнит лауреат международных конкурсов саксофонист Павел Новиков-Растопнин. Послушать музыканта можно будет в 16.00 и 18.00. 10 июля в 14.00 все желающие приглашаются на мастер-класс «Привет, ромашки!».

8 июля в 18.00 в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе пройдет праздничный концерт «Все начинается с любви». 

Волжский

В Волжском праздничный концерт состоится в парках «Волжский» и «Гидростроитель». Начнутся оба в 18.00.

Камышин

В парке культуры и отдыха города Камышин в 17.00 начнется 8 июля выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

Михайловка 

В Михайловке 7 июля в 12.00 всех желающих приглашают на квест «Островок семейных сокровищ». 

На следующий день в 17.00 в парке культуры и отдыха имени пройдет концерт М.М. Смехова пройдет театрализованный концерт.

Светлый Яр 

В рабочем поселке Светлый Яр 8 июля также состоится праздничный концерт, а также фотовыставка «Наша большая Светлоярская семья». Также будут работать досуговые площадки.

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