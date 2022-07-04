«Ростелеком» и НМГ объединяют онлайн-кинотеатры

Телеком 04.07.2022 12:54
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04.07.2022 12:54
«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа заключили соглашение о намерениях по объединению видеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, в котором «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала. Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink. Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента.
В настоящий момент планируется проведение оценок объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы.
Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Он определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.
— Успешным может быть только союз сильных. “Ростелеком” является лидером российского рынка интерактивного телевидения, а наш видеосервис Wink входит в тройку крупнейших онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков. У нас традиционно самое мощное среди конкурентов предложение телевизионного контента. НМГ в свою очередь добилась впечатляющих успехов в производстве сериалов и кино, которые с удовольствием смотрят миллионы российских зрителей. Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента, как в IPTV, так и в ОТТ-среде. В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
— У НМГ и “Ростелекома” уже есть успешный опыт совместных проектов в медиабизнесе. Мы рады, что нашли возможность расширить наше партнерство в отношении других направлений бизнеса. Синергия производственных мощностей и экспертизы в создании медиаконтента НМГ и разных каналов цифровой дистрибуции позволят значимо усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на высококонкурентном российском рынке. Огромный опыт в создании успешного медиаконтента позволит НМГ сформировать эффективную контентную стратегию объединенной платформы, — подчеркнула генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
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