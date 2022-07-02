







Две девушки и парень с билетами и регистрационными талонами на руках не поместились в самолет авиакомпании «Победа», который вылетал из Волгограда в Москву 1 июля. Об этом неприятном инциденте сообщил в социальной сети отец одной из девушек, известный волгоградский журналист Николай Коробов.

- 1 июля отправлял дочь в Москву рейсом Победы DP182. На регистрации выяснилось, что мест было продано больше, чем мест в самолете. В итоге к полету не были допущены трое, включая мою дочь. Сотрудники не извинились, сославшись на технический сбой, - написал Коробов.













В беседе с журналистом он уточнил, что его дочери сказали об отсутствии места уже в самолете, откуда она ему позвонила примерно в 22:00.

- Они зашли в самолет, а им говорят – мест нет. То есть билет есть, а мест – нет. Как такое может быть? Это что, маршрутка?, - недоумевает волгоградец.

В аэропорту им предложили улететь рейсом «Аэрофлота» в 5 утра, на что они согласились.

- Пятница, ночь и утро субботы испорчены напрочь, а у ребенка впереди экзамены, - написал Николай Коробов в своем обращении. Гневный пост он оставил на сайте аэропорта.

Волгоградец предполагает, что из Москвы в Волгоград просто прилетел другой борт, меньшей вместимости.

По его словам, никаких извинений от представителей перевозчика или аэропорта до сих пор не последовало.

Фото: ИА «Высота 102», Николай Коробов / ВКонтакте



