



С 1 июля 2022 года «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и ГК Автодом, официальный дистрибьютор мотоциклов KTM в России, объявили о начале сотрудничества в рамках программы KTM Finance. Перечень финансовых партнеров КТМ в России расширился, а клиенты банка «Открытие» получили возможность приобрести ярко-оранжевые мотоциклы австрийского бренда в кредит на специальных условиях.

Широкая продуктовая линейка «Открытие Авто», разработанная специально для марки KTM, позволяет клиентам подобрать программу под любую модель бренда. Предусмотрены программы под модели с ПТС и без регистрации, с оформлением договора залога и без него.

Ставки начинаются от 11,9% годовых в рублях. Средства можно получить всего по двум документам, без первоначального взноса, на сумму до 3 млн рублей и сроком от 2 до 7 лет. Для клиентов также доступно опциональное подключение каско в зависимости от программы и включение в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

Подать заявку можно в дилерских центрах КТМ в России, а также в офисах банка. Ограничения по прописке и регистрации клиента отсутствуют. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа.

ГК Автодом – официальный дистрибьютор мотоциклов KTM в Российской Федерации с 2020 года. Сегодня в стране работают 12 официальных дилерских центров марки, расположенных в десяти регионах. Среди них – Москва, Московская область (Химки и Ближние Прудищи), Ленинградская область (Кудрово), Краснодар, Казань, Новосибирск, Челябинск, Красноярск, Уфа, Екатеринбург и Южно-Сахалинск.

– Несмотря на непростую ситуацию в стране, в этом сезоне мы отмечаем повышение интереса к покупке мотоциклов по сравнению с прошлым годом. Все больше автомобилистов в летний сезон пересаживаются на байки, чтобы сократить время пути в объезд пробок или просто насладиться свободой передвижения. Многие владельцы мотоциклов имеют автомобили, и для них байк, как правило, это второй или даже третий транспорт, – прокомментировал руководитель отдела импорта Автодом KTM Дмитрий Смоляков. – Чтобы сделать покупку мотоцикла максимально комфортной для наших клиентов, мы совместно с партнерами разрабатываем и внедряем уникальные кредитные и лизинговые программы, позволяющие повысить доступность наших продуктов, в том числе снизить процентные ставки по кредитам, сэкономить на налогах и пр.

– Согласно статистике, за пять месяцев 2022 года россияне приобрели более 7 тыс. новых мотоциклов. И среди наших клиентов мы также видим интерес к мототранспорту. Одним нравится общество байкеров, другие считают езду на мотоцикле видом спорта, третьи не любят стоять в пробках или выбирают экстрим, – причин множество, – отметила директор департамента развития продаж автобизнеса «Открытие Авто» Ольга Габеева. – При этом по итогам проведенного банком ранее опроса треть россиян, рассматривающих покупку мотоцикла, не располагают бюджетом для этого, поэтому готовы к приобретению подобного ТС в кредит. Мы, в свою очередь, всегда стараемся осуществлять мечты наших клиентов и предлагаем целый спектр кредитных программ, в рамках которых каждый будущий байкер сможет найти подходящие ему условия.