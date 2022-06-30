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Якутский вестерн и новая робинзонада: июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остроты

Телеком 30.06.2022 13:09
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30.06.2022 13:09


В самом жарком летнем месяце зрителей видеосервиса Wink ждут инструкции по выживанию в тайге, секреты криминального мира, якутский вестерн, историческая дорама и другие неожиданные киносюжеты.
В семейной комедии «Мой папа — вождь» (6+) режиссер Егор Кончаловский, кажется, придумал новое прочтение истории Робинзона Крузо. Капитан дальнего плавания Владимир Петров (Дмитрий Нагиев) десять лет назад попал в плен к африканским аборигенам и за это время сделал впечатляющую карьеру, став вождем племени. Новый Робинзон совершенно не помнит о своем прошлом, в котором его ждут жена и сын. После возвращения в родной город он продолжает жить по законам племени (и больше похож на Пятницу), а это значит, что семье будет нелегко вернуть отца в цивилизацию. Какими способами это можно сделать, Wink покажет 7 июля.
Еще одна российская премьера — боевик «Решала: брат» (18+). В продолжении бандитской саги главный герой Каша (Александр Фролов) решает покончить с криминальным прошлым. Но начать новую жизнь в родном городке не так-то просто, к тому же над братом Каши нависла угроза тюрьмы, а подругу вот-вот затянет пагубная зависимость. Кто, если не решала, должен найти выход из этой ситуации? Фильм уже эксклюзивно доступен в видеосервисе Wink.
Авторы якутской картины «Холодное золото» (16+) сняли настоящий советский вестерн. В центре сюжета, основанного на реальных событиях на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, — история банды, грабившей якутские сёла и золотые прииски. Начальнику местного отдела НКВД, старшему лейтенанту Карасёву (Аскалон Павлов) необходимо не только остановить грабежи и ликвидировать бандитов, но и вычислить шпионов, которые связаны с бандой. Остросюжетное следствие будет доступно эксклюзивно зрителям Wink с 14 июля. Фильм пополнил обширную коллекцию якутского кино в видеосервисе «Ростелекома».
Следующая киноновинка — приключенческая комедия Владимира Котта «Дикая» (16+) предлагает задержатся в Якутии еще на некоторое время. Только ее действие происходит в наши дни. Начинающая модель Алёна (Таисия Вилкова) знакомится на столичной вечеринке с успешным бизнесменом Егором (Алексей Кравченко). Девушка в двух шагах от мечты — олигарх зовет ее отправиться в Ниццу на личном самолете, но нужно сделать крюк через Якутию. В тайге с Егором происходит таинственный несчастный случай, и Алёна остается одна посреди дикой природы. Ей предстоит игра на выживание — без еды, связи и средств от комаров. Посмотреть эту историю пользователи Wink смогут с 29 июля.
В июле зрителей ждут и зарубежные премьеры — драма скандинавского режиссера Йоакима Триера «Осло, 31 августа» (18+) и корейский сериал «Лунный свет» (16+). 
Герой норвежской картины Андерс (Андерс Даниелсен Лье) проходит лечение от наркотической зависимости. В последний день лета он выходит из клиники, чтобы пройти собеседование. Впереди новая жизнь, новая работа и новая свобода. Готов ли Андерс к ним? Проникновенное путешествие героя по улицам Осло среди смятений и надежд будет доступно эксклюзивно в Wink с 7 июля.
Сериал «Лунный свет» — это многосерийная историческая драма с безупречной картинкой и интригующим сюжетом. Во времена сухого закона судьба сталкивает троих молодых людей: чиновника-карьериста, в чьи обязанности входит поиск нарушителей, девушку из обедневшей благородной семьи, которая занимается продажей алкоголя, и наследного принца, который тайком выбирается из дворца, чтобы выпить. Как выясняется, их связывает не только спиртное, но и опасная тайна из прошлого. Посмотреть это сериал из коллекции дорам видеосервиса Wink можно с 1 июля.
Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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