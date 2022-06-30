Экономика

Миллион пользователей ВТБ Онлайн установили самоограничения для защиты от мошенников

Экономика 30.06.2022 10:32 Новости компаний
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30.06.2022 10:32 Новости компаний


Миллион клиентов ВТБ ежемесячно используют самоограничения на операции в онлайн-банке. На сегодняшний день банк предлагает установить лимиты на операции в ВТБ Онлайн, а также возможность скрыть баланс и остатки по счетам на главном экране приложения. Сервисом ограничения онлайн-кредитования, по оценке банка, воспользуются еще сотни тысяч клиентов.

ВТБ запустил масштабный проект по защите клиентов от мошенников в дистанционных каналах в начале этого года. На первом этапе пользователям ВТБ Онлайн доступны лимиты на операции внутри приложения, в том числе – денежные переводы, а также возможность скрыть информацию об остатках по счетам, вкладам и кредитам на главной странице для минимизации доступа к ним со стороны третьих лиц. 

Учитывая решение ЦБ предоставить банкам возможность самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры, ВТБ продолжит развитие своего проекта, в том числе – в рамках ограничений на дистанционное кредитование. Новая технология позволит избежать оформления займов под влиянием мошенников и будет разработана на основе скоринга профиля клиента и системы противодействия мошенничеству. Подключить ее в ВТБ Онлайн можно будет самостоятельно.

Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку в цифровом канале об ограничении в получении кредитных средств онлайн. В дальнейшем, на ранней стадии оформления кредита, это позволит определить – подает ли заявку клиент по собственной воле или под влиянием мошеннической схемы. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт банку. Технология позволит существенно сократить потенциальный ущерб от действий злоумышленников, по оценке банка воспользоваться ей захотят сотни тысяч пользователей ВТБ Онлайн.

-ВТБ активно участвует в разработке новых методов защиты средств клиентов на банковском рынке. Мы активно взаимодействуем с регулятором и рады, что наше предложение о развитии практики самоограничений было поддержано Банком России. Уже сегодня подобные инструменты доступны нашим клиентам, и ежемесячно их применяет миллион пользователей ВТБ Онлайн. Мы хотим идти дальше и запустить самоограничения по дистанционному кредитованию. Проблема с «мошенническими» кредитами в этом году особенно актуальна – к сожалению, это одна из самых распространенных схем злоумышленников, которая не только лишает клиента своих средств, но и оставляет его с долгами перед банком. Мы считаем, что нужно бороться с первопричиной таких социальных проблем, для чего готовы применять все свои технологии и экспертизу, чтобы в моменте понимать – берет ли клиент кредит самостоятельно или под влиянием третьих лиц, и при необходимости – предостеречь его от негативных финансовых последствий, – комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. 

За январь-май ВТБ предотвратил более 770 тысяч попыток злоумышленников совершить  хищение средств со счетов клиентов. Это почти в 2 раза превышает результат пяти месяцев прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 12 млрд рублей.

 

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