ВТЗ участвует в приемной кампании в рамках федерального проекта «Профессионалитет»





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), принимает участие в приеме абитуриентов для обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Сотрудники предприятия вошли в приемную комиссию Волжского политехнического техникума, который выступает партнером ВТЗ в ходе экспериментальной образовательной программы.





Участие предприятий ТМК в проекте курирует Корпоративный университет TMK2U. Концепция «Профессионалитета» предусматривает новую структуру подготовки кадров: сокращенный период обучения, фокус на практику, индивидуальный подход, а также содействие в последующем трудоустройстве. Ожидается, что по итогам обучения по программе молодые специалисты получат рабочие места, а компания — профессионально ориентированных сотрудников.

Набор студентов в Волжский политехнический техникум ведется по направлениям, наиболее востребованным в металлургической промышленности и смежных отраслях: «металлургия черных металлов», «обработка металлов давлением», «технология машиностроения», «монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» и «оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств». Для обучения по программе выделено 125 бюджетных мест.





— В процессе обучения по программе «Профессионалитет» студенты получат возможность регулярно оттачивать навыки работы по специальности на профессиональном оборудовании – для приобретения практических компетенций на базе Волжского политехнического техникума внедряются профессиональные тренажеры-имитаторы. Выпускники смогут сразу приступить к выполнению своих обязанностей на предприятии, минуя процесс адаптации, – сказал директор Волжского политехнического техникума Сергей Саяпин.

— Студенты, которые в сентябре начнут обучение по программе «Профессионалитет», смогут выйти на производство уже через 2 года. Лично я с нетерпением жду этого момента, потому как уверен, что эти молодые специалисты будут особенными. С первого дня обучения в техникуме ВТЗ при поддержке Корпоративного университета TMK2U будет принимать самое непосредственное участие в подготовке и развитии этих ребят. Участвуя в реализации программы федерального масштаба мы содействуем оснащению учебных заведений новым современным оборудованием, улучшению качества среднего профессионального образования и способствуем повышению престижа рабочих профессий, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

В программе «Профессионалитет», помимо ВТЗ, также участвуют входящие в ТМК Орский машиностроительный завод (ОМЗ), Северский (СТЗ) и Синарский (СинТЗ) трубные заводы.



