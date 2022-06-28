







Собственник земельного участка в Волго-Ахтубинской пойме в Волгоградской области по решению суда выплатит причиненный вырубкой черных тополей ущерб в сумме 250 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, требования природоохранного прокурора поддержал Четвертый кассационный суд, куда обратился землевладелец.

Ранее обязанность возместить ущерб, причиненный незаконной рубкой, на него возложил Центральный районный суд Волгограда, но мужчина не согласился с вынесенным решением и обжаловал его.

- Четвертым кассационным судом общей юрисдикции решение суда первой и второй инстанции оставлено без изменения, а кассационная жалоба ответчика – без удовлетворения, - сообщили в природоохранной прокуратуре.

Незаконная рубка деревьев в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» была выявлена в ходе прокурорской проверки соблюдения лесного законодательства.

Установлено, что собственник земельного участка, в нарушение ограничений установленных режимом особо охраняемой природной территории, в отсутствие разрешительных документов произвел вырубку 9 деревьев породы тополь черный, объемом около 17 куб.м.

Ущерб, причиненный памятнику природы, составил более 250 тысяч рублей.

По материалам проверки следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)

Справка.

Тополь черный - дерево семейства ивовые. Со временем кора дерева чернеет, поэтому получило такое название. Его высаживают для облесения степных районов, как почвоукрепитель оврагов, берегов и т.д. Большая польза черного тополя заключается в высокой способности очищать воздух. Отмечается, что одно дерево выделяет такое же количество кислорода, как 7 елей, 4 сосны или 3 липы и за вегетативный сезон освобождает атмосферу от 20-30 кг. пыли или сажи.

Фото из архива ИА «Высота 102»