Лишенному мантии сыну экс-депутата в Волгограде отказали в пересмотре решения









Квалификационная коллегия судей Волгоградской области отказала в пересмотре решения о досрочном прекращении полномочий судьи Клетского районного суда Волгоградской области Рашада Гасана оглы Набиева.

Заявление в ККС подал экс-судья.

- Принято решение об отказе в удовлетворении заявления Набиеву Р.Г. о пересмотре решения квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 26 апреля 2019 года о досрочном прекращении его полномочий судьи Клетского районного суда Волгоградской области по вновь открывшимся обстоятельствам, - говорится в сообщении по итогам прошедшего заседания квалификационной коллегии.

Как ранее сообщала «Высота 102», судейские полномочия Набиева были досрочно прекращены 26 апреля 2019 года на основании представления руководства Волгоградского облсуда. В соответствии с федеральным законодательством, судья не имеет право обладать иностранным гражданством. Как выяснилось, Рашад Гасан оглы Набиев являлся гражданином Азербайджана. С 2013 по февраль 2019 года Набиев был председателем Клетского райсуда.

Ранее Набиев-младший уже несколько раз пытался оспорить решение о лишении его судейских полномочий, но безуспешно.

Напомним, Рашад Гасан оглы Набиев является сыном бывшего депутата областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева. Набиев-старший получил скандальную известность на всю страну после своего гневного спича на заседании Волгоградской облдумы 6 марта 2019 года. В ходе обсуждения вопроса о доплатах неработающим пенсионерам парламентарий-единоросс заявил, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по его мнению, получают тунеядцы и алкаши.

После этого Набиева исключили из партии, а затем он досрочно сложил свои депутатские полномочия.