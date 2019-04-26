Общество

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Волгоградской облдумы перестал быть судьей

Общество 26.04.2019 13:24
13536 28
26.04.2019 13:24


Сегодня квалификационная коллегия судей Волгоградской области досрочно прекратила полномочия судьи Клетского районного суда Набиева Рашада Гасана оглы. Об этом  сообщает корреспондент  ИА «Высота 102»  с заседания квалификационной коллегии судей. Сам Набиев Рашад Гасан оглы на заседание не явился. Поводом для такого решения стало представление и.о. председателя Волгоградского облсуда Дмитрия Туленкова о досрочном прекращении полномочий Рашада Гасана оглы Набиева в связи с основанием подпункта 6 пункта 1 ст. 14 Закона о статусе судей в Российской Федерации. Этот пункт предусматривает прекращение полномочий судьи в связи с "приобретением гражданства иностранного государства". Как выяснилось, Рашад Гасан оглы Набиев является  гражданином  Азербайджана. 1 марта 2019 года квалификационная коллегия судей Волгоградской области не продлила его полномочия председателя Клетского районного суда Волгоградской области. И.о. председателя Клетского районного суда назначена Галина Кравцова. Решение коллегии вступило в силу, 10 дней дано на его обжалование. 
Справка. Рашад Гасан оглы Набиев был назначен должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области  Указом президента от 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период.  Рашад Гасан оглы Набиев  является сыном оскандалившегося на всю страну бывшего депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева. Набиев-старший потерял  мандат после того, как заявил на заседании регпарламента, что пенсии в 8 тысяч рублей получают только «алкаши и тунеядцы». 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
79792 0
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
40931 0
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе
06.04.2019 21:43
29266 0
Общество
26.04.2019 18:26
Общество 26.04.2019 18:26
96 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 17:20
Общество 26.04.2019 17:20
3305 27 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 16:59
Общество 26.04.2019 16:59
1961 9 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 14:50
Общество 26.04.2019 14:50
2531 4 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 14:10
Общество 26.04.2019 14:10
7996 47 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 13:38
Общество 26.04.2019 13:38
6712 11 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 12:01
Общество 26.04.2019 12:01
1317 14 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 12:00
Общество 26.04.2019 12:00
5935 9 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 10:56
Общество 26.04.2019 10:56
3576 3 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 10:54
Общество 26.04.2019 10:54
525 Обсудить

0
Далее
Общество
25.04.2019 18:06
Общество 25.04.2019 18:06
12276 3 Обсудить

0
Далее
Общество
25.04.2019 16:31
Общество 25.04.2019 16:31
5419 9 Обсудить

0
Далее
Общество
25.04.2019 14:44
Общество 25.04.2019 14:44
1060 1 Обсудить

0
Далее
Общество
25.04.2019 10:05
Общество 25.04.2019 10:05
9325 13 Обсудить

0
Далее
Общество
25.04.2019 09:03
Общество 25.04.2019 09:03
546 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:26
В Волгограде полицейские назвали “узкие места” федеральных трассСмотреть фотографии
18:19
Под Волгоградом бомжа в камуфляже будут судить за убийство, грабеж и наркотикиСмотреть фотографии
17:57
Жителей Волгоградской области предупредили о “спецобработке” лесовСмотреть фотографии
17:47
Детей беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области поставят в общую очередь за деньгами папиного кооперативаСмотреть фотографии
17:20
Волгоградцев снова зовут на фитнес с лучшими тренерами под открытым небомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Студент из Астрахани пошел на разбой и грабеж в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
Деятельность ПАО «Волгоградоблэлектро» получила высокую оценку в конкурсе социальной эффективностиСмотреть фотографии
16:59
Волгоградский облизбирком подсказал избирателям, как проголосовать за губернатора в МосквеСмотреть фотографии
16:18
Nemoloko получил самую престижную награду в мире маркетингаСмотреть фотографии
14:50
Волгоградец устроил «антимусорный» пикетСмотреть фотографии
14:10
Губернатор Волгоградской области нагрянул к волгоградским полицейским в Дагестан Смотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Встреча чиновника и учительницы по иску о клевете в суде Волгоградской области не состояласьСмотреть фотографии
13:24
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Волгоградской облдумы перестал быть судьей Смотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области судья остается подсудимой по громкому делу о гибели двух пешеходов Смотреть фотографии
12:01
На дорогах Волгограда появляется исчезнувшая разметкаСмотреть фотографии
12:00
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл в столицу Дагестана Смотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области бывшие охранники склада украли партию ядохимикатов
10:56
В Волгограде чернобыльцы вспомнили страшные дни ликвидации последствий катастрофыСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом в селе нашли снаряды времен ВОВСмотреть фотографии
10:43
В Волжском водитель автобуса "уронил" кондуктора
10:16
В Волгограде неизвестный поджег подъезд общежитияСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за ДТП с маршруткой и троллейбусом затруднено движениеСмотреть фотографии
20:26
«Высота 102»ТВ: Москвичи раскупали браконьерскую икру из Волгограда как горячие пирожки Смотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонтСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде похититель 11-летней девочки просил его оправдатьСмотреть фотографии
16:40
Волгоградский "Красный Октябрь" проходит пятое банкротство без потерь (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:31
В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадалСмотреть фотографии
16:05
Ранивший волгоградского полицейского грабитель сядет надолгоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
«Въезд закрыт»: жителям Волгоградской области запретят лесные пикники на майские праздникиСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде задержали юных "потрошителей" автомобилейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 