Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Волгоградской облдумы перестал быть судьей





Сегодня квалификационная коллегия судей Волгоградской области досрочно прекратила полномочия судьи Клетского районного суда Набиева Рашада Гасана оглы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания квалификационной коллегии судей. Сам Набиев Рашад Гасан оглы на заседание не явился. Поводом для такого решения стало представление и.о. председателя Волгоградского облсуда Дмитрия Туленкова о досрочном прекращении полномочий Рашада Гасана оглы Набиева в связи с основанием подпункта 6 пункта 1 ст. 14 Закона о статусе судей в Российской Федерации. Этот пункт предусматривает прекращение полномочий судьи в связи с "приобретением гражданства иностранного государства". Как выяснилось, Рашад Гасан оглы Набиев является гражданином Азербайджана. 1 марта 2019 года квалификационная коллегия судей Волгоградской области не продлила его полномочия председателя Клетского районного суда Волгоградской области. И.о. председателя Клетского районного суда назначена Галина Кравцова. Решение коллегии вступило в силу, 10 дней дано на его обжалование.

Справка. Рашад Гасан оглы Набиев был назначен должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области Указом президента от 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период. Рашад Гасан оглы Набиев является сыном оскандалившегося на всю страну бывшего депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева. Набиев-старший потерял мандат после того, как заявил на заседании регпарламента, что пенсии в 8 тысяч рублей получают только «алкаши и тунеядцы».



