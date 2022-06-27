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Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспечения

Телеком 27.06.2022 14:21
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27.06.2022 14:21


Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» после успешного проведения технического аудита включен в реестр российского программного обеспечения (ПО), который формирует Минцифры России. «Ключ» — на 100% российское решение, с нуля созданное командой внутренних разработчиков «Ростелекома». Сервисом уже пользуется 300 тысяч домохозяйств по всей России.
«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами. Среди самых популярных продуктов — умный видеодомофон и видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории. Также в сервис входят умные шлагбаумы, системы контроля удаленного доступа, счетчики с автоматической передачей показаний. Камеры могут быть подключены к сервису видеоаналитикидля отслеживания своевременного вывоза мусора или уборки территории.
Решения «Ключа» применяют около 1 тыс. управляющих компаний в 2,5 тыс. многоквартирных домов. Все активнее сервис используют и частные домовладельцы, а также жители коттеджных поселков.
— Наша компания разрабатывает и предлагает современные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь семьи более безопасной и комфортной. Важно, что это на 100% российские ИТ-продукты, созданные внутри компании с учетом нашего опыта взаимодействия с миллионами частных клиентов по всей стране. Цифровизация многоквартирных домов в ближайшие годы будет стремительно набирать темпы — это станет одним из важнейших показателей конкурентоспособности жилья и управляющей компании. “Ростелеком” первым из федеральных операторов разработал и начал внедрять комплексное решение цифровых задач, важных как для управляющих компаний, так и для жителей. Наше решение может быть установлено под ключ по всей стране, — сказала вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.
Все умные цифровые сервисы управляются через мобильное приложение «Ростелеком. Ключ». Умный домофон позволяет открыть дверь дистанционно —видеовызов с домофонной панели поступает в мобильное приложение. Можно сгенерировать одноразовый код для доступа в подъезд — это удобно, когда долженприйтикурьер, гости или врач. Домофон будет выполнять свои функции, даже при отсутствии интернета на подъездной панели или смартфона у пользователя. Также жильцам выдаются некопируемые ключи доступа, что исключает доступ посторонних. Домофоны имеют техническую возможность подключения к ситуационным центрам МЧС для вызова оперативной помощи в случае происшествий.
Сервис «Умный шлагбаум» распознает номер автомобиля жильца и автоматически открывается. Также шлагбаум поднимется, если к нему подъедет спецтранспорт: скорая помощь или пожарная машина. Решение умеет распознавать его по внешним признакам. Услуга контроля удаленного доступа может быть распространена на общественные пространства: парковку или кладовую, где хранятся коляски, самокаты и велосипеды. 
Мы продолжаем наращивать линейку собственных ИТ-продуктов в соответствии со стратегией цифровой трансформации“Ростелекома”. На этот раз мы разработали полностью отечественную платформу для застройщиков, управляющих компаний и жителей многоквартирных домов. Благодаря нашему опыту создания высоконагруженных систем, мы уверены, что “Ключ” сможет стать надежным ИТ-фундаментом цифровых сервисов в многоквартирных домах. “Ключ” способен управлять десятками миллионов устройств, то есть обеспечивать потребности миллионов семей. Поэтому мы уделили особое внимание вопросам импортозамещения, надежности и отказоустойчивости, вплоть до того, что ПО для конечных устройств, используемых в составе услуги, также разработано нами самостоятельно. Сама платформа размещена в дата-центрах дочерней компании “Ростелелеком-ЦОД” высшего стандарта надежности TierIII, — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.
За стабильность и скорость работы умных сервисов отвечает уже созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают около 40 миллионов домохозяйств по всей стране. Это значит, что до большинства многоквартирных домов страны уже проложены высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, по которым оказываются как базовые сервисы (доступ в интернет, интерактивное телевидение), так и дополнительные цифровые услуги, включая онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом» и «Ключ».

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