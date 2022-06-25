В Камышине Волгоградской области пропал 9-летний мальчик









Полицейские разыскивают в городе Камышине Волгоградской области без вести пропавшего 9-летнего мальчика.

Как сообщили в региональном главке МВД, 24 июня в 21:25 в Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» обратилась мать ребенка. Женщина сообщила, что в 19.00 ее сын ушел гулять из дома по ул. Королева-16А и домой не вернулся.

По тревоге был поднят личный состав отдела. Поиски ребенка велись всю ночь, к настоящему времени местонахождение мальчика не установлено. Сейчас продолжается обследование местности, парков, строений, полицейские опрашивают друзей и знакомых ребенка, возможных очевидцев и свидетелей.

Разыскивается: Галкин Константин, 26.10.2012 года рождения.

Приметы мальчика: на вид 9 лет, рост 120 см., волосы русые, худощавого телосложения. Был одет: джинсы голубого цвета, олимпийка синего цвета, кожаная куртка, шлепки.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам 02, 112, дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, 4-75-25, дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области 30-43-45.

Фото от ГУ МВД России по Волгоградской области