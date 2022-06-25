В Камышине Волгоградской области пропал 9-летний мальчик

Происшествия 25.06.2022 11:20
0
25.06.2022 11:20
Полицейские разыскивают в городе Камышине Волгоградской области без вести пропавшего 9-летнего мальчика.
Как сообщили в региональном главке МВД, 24 июня в 21:25 в Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» обратилась мать ребенка. Женщина сообщила, что в 19.00 ее сын ушел гулять из дома по ул. Королева-16А и домой не вернулся.
По тревоге был поднят личный состав отдела. Поиски ребенка велись всю ночь, к настоящему времени местонахождение мальчика не установлено. Сейчас продолжается обследование местности, парков, строений, полицейские опрашивают друзей и знакомых ребенка, возможных очевидцев и свидетелей.
Разыскивается: Галкин Константин, 26.10.2012 года рождения.
Приметы мальчика: на вид 9 лет, рост 120 см., волосы русые, худощавого телосложения. Был одет: джинсы голубого цвета, олимпийка синего цвета, кожаная куртка, шлепки.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам 02, 112, дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, 4-75-25, дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области 30-43-45.
Фото от ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В Волгоградской области женщина умерла в центральном парке25.06.2022 12:58
Происшествия 25.06.2022 12:58
Под Волгоградом в ДТП с фургонами пострадал пешеход25.06.2022 10:09
Происшествия 25.06.2022 10:09
В Волжском легковушка снесла ограду и вылетела на трамвайные пути24.06.2022 16:59
Происшествия 24.06.2022 16:59
В Волгограде эвакуируют посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл»24.06.2022 16:10
Происшествия 24.06.2022 16:10
Ураганный ветер в Волгоградской области повалил дерево на иномарки: видео24.06.2022 15:10
Происшествия 24.06.2022 15:10
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом №59 в Волгограде24.06.2022 13:44
Происшествия 24.06.2022 13:44
Поезд Москва – Волгоград насмерть сбил двух подростков-выпускников24.06.2022 11:46
Происшествия 24.06.2022 11:46
В Волгограде водитель автобуса № 59 устроил ДТП с пострадавшими24.06.2022 11:05
Происшествия 24.06.2022 11:05
Водитель иномарки с ребенком перевернулись после удара о КАМАЗ под Волгоградом24.06.2022 10:46
Происшествия 24.06.2022 10:46
В водоеме под Волгоградом заметили массовую гибель раков: видео23.06.2022 21:44
Происшествия 23.06.2022 21:44
Волгоградские врачи спасли малыша, нахлебавшегося бензина23.06.2022 20:04
Происшествия 23.06.2022 20:04
В центре Волгограда с двух домов украли строительные леса23.06.2022 13:33
Происшествия 23.06.2022 13:33
В селе под Волгоградом 56-летнего мужчину убило током22.06.2022 16:08
Происшествия 22.06.2022 16:08
В Волгограде пассажир такси вытолкнул водителя и угнал машину22.06.2022 11:41
Происшествия 22.06.2022 11:41
Волгоградец нажил проблем после заказа секс-услуг у робота22.06.2022 11:21
Происшествия 22.06.2022 11:21