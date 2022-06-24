Глава Камышинского района вручил орден Мужества матери погибшего в ДНР военного

Общество 24.06.2022 15:01
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24.06.2022 15:01
Глава Камышинского района Волгоградской области Алексей Самсонов вручил матери погибшего на Донбассе военного Артема Сырова орден Мужества.
Как сообщили сегодня в администрации района, награду сына глава района вручил Любови Сыровой лично в руки.
Артём Сыров из города Петров Вал Камышинского района. Он выбрал карьеру военного - учился в Военном учебно-научном центре Военно-морского флота Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
На Донбасс он отправился одним из первых. 19 марта в результате разрыва гранатомётного снаряда Артём получил смертельные ранения.
- За проявленную верность Отечеству и воинской присяге, стойкость при выполнении боевых задач специальной военной операции и храбрость Артём Сыров был представлен к награде орденом Мужества, - говорится в сообщении.
Фото администрации Камышинского района
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