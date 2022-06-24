







Сильные порывы ветра в Новоаннинском районе Волгоградской области повалили дерево на припаркованные иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «Новоаннинский сегодня», ЧП произошло сегодня, 24 июня, на улице Советской неподалеку от кинотеатра Родина.

Очевидцы произошедшего сняли видео с места происшествия. На записи видно, как дерево внушительного размера не устояло под натиском стихии - штормовой ветер вырвал ствол из земли вместе с корнем. Дерево упало на припаркованные рядом Nissan и BMW. Крыши обоих автомобилей смяло под тяжестью могучей кроны.





На месте автовладельцы ожидают полицию и подсчитывают ущерб.

Напомним, МЧС России по Волгоградской области предупреждало о сильном дожде, граде и шквалистом ветре до 20-25 м/с на территории региона.

Фото и видео телеграм-канал "Новоаннинский сегодня"