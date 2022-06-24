Cбер и Минэкономразвития усовершенствуют предоставление госуслуг

Экономика 24.06.2022 11:19 Новости компаний
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24.06.2022 11:19 Новости компаний
Сбер и Министерство экономического развития РФ заключили соглашение о взаимодействии в сфере применения технологий искусственного интеллекта. Подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и статс-секретарь, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.
Соглашение предусматривает совместное развитие технологий в области искусственного интеллекта, включая разработку и внедрение инструментов, направленных на усовершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы сотрудничаем с Минэкономразвития по широкому кругу вопросов. Одно из направлений нашего сотрудничества — совершенствование работы министерства в области предоставления госуслуг. В частности, у Сбера много полезных наработок в сфере использования технологий искусственного интеллекта, встраивания их буквально во все бизнес-процессы. Эти технологии позволяют нашим клиентам быстро, эффективно и безопасно решать онлайн практически весь спектр своих задач и тем самым экономят их время, деньги и нервы. Уверен, что совместная работа с Минэкономразвития позволит нам сделать существенно лучше и госуслуги».
Алексей Херсонцев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития РФ:
«Сейчас в регионах идёт процесс оптимизации государственных услуг, в том числе создаются центры оптимизации на базе МФЦ. Соглашение поможет ускорить реализацию концепции предоставления услуг 24/7, которая направлена на то, чтобы люди могли решать свои задачи в любой момент времени и из любого места в один клик интуитивно понятным способом. Систематизация при помощи машинного обучения позволит совершенствовать однотипные группы госуслуг, а не каждую по отдельности».
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