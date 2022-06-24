







Женщина и 6-летний ребенок пострадали в аварии с КАМАЗом на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем на 661 км автодороги в Новониколаевском районе.

По предварительной информации, 58-летняя водитель Hyundai Grand Starex, двигаясь со стороны Москвы в Волгоград, при обгоне не выдержала безопасный боковой интервал и совершила столкновение с автомашиной КАМАЗ с прицепом.

После столкновения иномарку отбросило на обочину с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП водитель и 6-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



