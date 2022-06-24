Происшествия

Водитель иномарки с ребенком перевернулись после удара о КАМАЗ под Волгоградом

Происшествия 24.06.2022 10:46
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24.06.2022 10:46



Женщина и 6-летний ребенок пострадали в аварии с КАМАЗом на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем на 661 км автодороги в Новониколаевском районе.
По предварительной информации, 58-летняя водитель Hyundai Grand Starex, двигаясь со стороны Москвы в Волгоград, при обгоне не выдержала безопасный боковой интервал и совершила столкновение с автомашиной КАМАЗ с прицепом.
После столкновения иномарку отбросило на обочину с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП водитель и 6-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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