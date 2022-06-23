В водоеме под Волгоградом заметили массовую гибель раков: видео









Жители хутора Новокиевка в Новоаннинском районе Волгоградской области заметили массовую гибель раков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «Новоаннинский сегодня», мертвых ракообразных местные увидели на берегу пруда Головацкий.

- Хотелось бы обратить внимание общественности на следующее обстоятельство: в хуторе Новокиевка в пруду Головацкий наблюдается большое количество мертвых раков, - рассказал один из очевидцев. - Сразу оговорюсь, не пустых панцирей, сброшенных во время линьки, а именно раков!

В подтверждение своих слов мужчина предоставил видеозапись, где можно увидеть десяток мертвых раков, лежащих на берегу водоема.

Автор обращения не знает причины резкой смерти такого количества обитателей пруда. Однако другие в комментариях предположили, что причиной смерти стала обработка полей химикатами, которые могли попасть в пруд.

- Эти поля обработали скорее всего, - поделился своими предположениями один из комментаторов. – Раки самые чувствительные, они живут только в чистой воде, в отличие от рыбы.

Редакция ИА «Высота 102» отправила запрос в Облкомприроды, чтобы разъяснить ситуацию с массовой гибелью раков.

Видео телеграм-канал "Новоаннинский сегодня"