В центре Волгограда бойцы спецназа покажут, на что способны

В Центральном районе Волгограда 26 июня спецподразделение «Гром» проведет показательные выступления, на которые приглашаются все желающие горожане. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, мероприятие будет проходить воскресным вечером около фонтана «Искусство».

– С 18.00 до 20.00 на верхней террасе набережной состоится масштабная акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, – сообщили 23 июня в главке полиции. – Для волгоградцев запланированы девять тематических площадок. Будет возможность ознакомиться с вооружением, спецсредствами и техникой бойцов полицейского спецподразделения «Гром».

Организатором мероприятия выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД во взаимодействии с комитетом спорта Волгоградской области и комитетом молодежной политики и туризма Волгограда, а также учреждениями здравоохранения и активистами антинаркотического молодежного волонтерского движения.