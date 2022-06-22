Общество

Бастрыкин выслушал доклад по делу в отношении волгоградских чиновников

Общество 22.06.2022 19:45
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22.06.2022 19:45


Главе СК России Александру Бастрыкину 22 июня в ходе видеоселектора доложили о расследовании уголовного дела, фигурантами которого выступают чиновники администрации Среднеахтубинского района.    

– В Волгоградской области жилье жителю из числа сирот предоставили по договору социального найма в доме, непригодном для эксплуатации, – сообщает пресс-служба СК России. – Следственными органами СК России по Волгоградской области по результатам проверки в отношении должностных лиц районной администрации было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Александр Иванович Бастрыкин заслушал доклад руководителя территориального подразделения Василия Семенова и дал ряд конкретных поручений.

По сведениям пресс-службы СК, Бастрыкин также поручил подчиненным оказать необходимо помощь заявителю в юридических вопросах, которые могут возникнуть при оформлении нового жилого помещения.

Напомним, что по результатам прокурорской проверки жилье, выделенное сироте чиновниками администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области, было признано непригодным для проживания. Износ конструкций составляет более 70%. 

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