На Волгоградскую область надвигается сильный шторм. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе ожидаются ливни, град и шквалистый ветер.

— В период с 12.30 до 15.00 22 июня с сохранением до конца суток, а также ночью и днем 23 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101».

Сотрудники спасательного ведомства напомнили волгоградцам о простых правилах поведения при разбушевавшейся стихии. В ГУ МЧС при сильном ветре рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и рекламных щитов. Также не стоит бросать автомобили вблизи неустойчивых конструкций.

Ни в коем случае нельзя приближаться к оборванным проводам ЛЭП. Спасатели советуют воздержаться от выхода на воду на маломерных судах.

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