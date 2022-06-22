ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях

Экономика 22.06.2022 12:12 Новости компаний
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22.06.2022 12:12 Новости компаний
ВТБ запустил выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях. Первые сделки прошли в Красноярске и Уфе. Ставка для заемщиков банка при приобретении квартир в новостройках составит 6,7%. Дисконт в 0,3 п.п. от базовой ставки в 7% доступен клиентам при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка.
На прошлой неделе ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ.
В рамках партнёрских программ лимит по кредиту может быть увеличен до 30 и 12 млн рублей соответственно, при этом для заемщика обеспечивается единая процентная ставка на всю сумму и весь срок действия кредитного договора.
- Поддержка населения в нынешних условиях – принципиальная задача ВТБ, поэтому мы первыми начали прием заявок по новой ипотеке с господдержкой и сегодня уже провели первые выдачи, как только постановление Правительства вступило в силу. Рассчитываем, что новые условия серьезно поддержат спрос на ипотеку в нашей стране, ведь сейчас ставка по программе уже достигла уровня 2021 года. Дополнительно своим клиентам мы готовы предоставить дисконт в 0,3 п.п., а также возможность оформить кредит с лимитом до 30 млн рублей, что значительно расширяет возможности покупки квартир в новостройках, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Первый взнос по ипотеке с господдержкой составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования – 30 лет. Программа рассчитана до конца 2022 года.
ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка в России. За пять месяцев этого года банк предоставил населению более 82 тысяч ипотечных кредитов на 355 млрд рублей, из которых по программам господдержки выдано 45 тысяч на 190 млрд. Ипотечный портфель ВТБ на 1 июня составил 2,8 трлн рублей.
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