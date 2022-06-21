Энергоснабжение 4 районов Волгограда приостановят 22 июня

Жителей Тракторозаводского, Дзержинского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 22 июня, ждет отключение электричества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики проведут плановые работы на электросетях.
Ищите свой адрес в списке отключений:
Тракторозаводский район
с 09.00 до 17.00
улица Николая Отрады, 34, 36
Дзержинский район
с 09.00 до 17.00
улица Игарская, 25а, 25в, 30
улица Лесогорская, 25, 27, 24
улица Добринская, 50-60, 60а, 62, 62а, 64-70
с 10.00 до 12.00
улица Качинцев, 65б
улица Зворыкина, 1-9, 1б, 16, 21, 21/2, 21/3, 29/4
улица Мемельская, 5, 12, 12а, 14, 14/2
улица Мартовская, 2-6
улица Демьянова, 1-6, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 10, 10/1, 11
Кировский район
с 09.00 до 17.00
улица Воронкова, 4-42
улица Пятигорская, 18-44
улица Щедрина, 5-34
улица Писемского, 1-25
улица Добролюбова, 48-91
улица Терновая, 1-34
улица Никитина, 3-23
улица Братская, 4-14
улица Пехотная, 1-15, 2-16а
улица Североуральская, 2-19
улица Мопровская, 1-16
улица Шлюзовая, 9-19
с 09.00 до 14.00
улица Козака, 13, 15, 15а
Красноармейский район
с 09.00 до 17.00
улица Бутлерова, 282-308, 336-344, 397-443
улица Семиполатинская
улица Леваневского
улица Подгорная
с 08.00 до 12.00
улица Отрадная
улица Тенистая
улица Чистая
улица Утренняя, 2-8