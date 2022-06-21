Общество

Энергоснабжение 4 районов Волгограда приостановят 22 июня

Общество 21.06.2022 21:21
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21.06.2022 21:21


Жителей Тракторозаводского, Дзержинского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 22 июня, ждет отключение электричества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики проведут плановые работы на электросетях. 

Ищите свой адрес в списке отключений:

Тракторозаводский район

с 09.00 до 17.00 

улица Николая Отрады, 34, 36 

Дзержинский  район

с 09.00 до 17.00

улица Игарская, 25а, 25в, 30

улица Лесогорская, 25, 27, 24

улица Добринская, 50-60, 60а, 62, 62а, 64-70

с 10.00 до 12.00

улица Качинцев, 65б

улица Зворыкина, 1-9, 1б, 16, 21, 21/2, 21/3, 29/4

улица Мемельская, 5, 12, 12а, 14, 14/2

улица Мартовская, 2-6

улица Демьянова, 1-6, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 10, 10/1, 11

Кировский район

с 09.00 до 17.00

улица Воронкова, 4-42

улица Пятигорская, 18-44

улица Щедрина, 5-34

улица Писемского, 1-25

улица Добролюбова, 48-91 

улица Терновая, 1-34 

улица Никитина, 3-23

улица Братская, 4-14

улица Пехотная, 1-15, 2-16а

улица Североуральская, 2-19

улица Мопровская, 1-16

улица Шлюзовая, 9-19

с 09.00 до 14.00

улица Козака, 13, 15, 15а

Красноармейский район

с 09.00 до 17.00

улица Бутлерова, 282-308, 336-344, 397-443

улица Семиполатинская

улица Леваневского

улица Подгорная

с 08.00 до 12.00

улица Отрадная 

улица Тенистая

улица Чистая

улица Утренняя, 2-8 

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