Экономика

ВТБ снизил ставки по автокредитам

Экономика 21.06.2022 14:11 Новости компаний
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21.06.2022 14:11 Новости компаний


ВТБ улучшил условия беззалогового автокредитования, скорректировав базовые процентные ставки на 0,6 пп. Теперь такие кредиты доступны клиентам от 6,9% годовых. Новые ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом.

В рамках беззалогового кредитования средства предлагаются в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует. Воспользоваться минимальной ставкой заемщики могут при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель». Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок до пересмотра банком ставок, могут переоформить их на более выгодных условиях.

- Вслед за решениями Банка России по ключевой ставке мы несколько раз улучшали условия по автокредитованию. Сегодня ставка по кредитам уже приближается к уровню начала года, что вместе с отложенным спросом оживляет рынок автокредитования. В мае по сравнению с апрелем количество заявок увеличилось в 1,5 раза, почти до 50 тысяч. При этом фокус внимания автолюбителей все больше смещается в сторону подержанных машин. В таких сделках клиенту очень важно быть уверенным, что он может быстро и выгодно получить деньги на руки, так что банки выступают здесь надёжным партнёром, - прокомментировал и. о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В рамках автокредитования ВТБ также выдает средства на покупку автомобиля с залогом. Минимальная ставка по таким кредитам – 3% годовых. Она доступна при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. Кредиты на новые автомобили доступны в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет. При покупке машины с пробегом возможно получить до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. 

 

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