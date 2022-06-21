В Волгограде на Второй продольной с ж/д моста упала женщина

На границе Ворошиловского и Советского районов Волгограда с железнодорожного моста на Второй продольной магистрали упала женщина. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня, 21 июня, недалеко от гипермаркета «Лента».

— Пострадавшей на вид около 70 лет. Получила перелом обеих ног. Визуально находилась в состоянии алкогольного опьянения, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.

По словам очевидца происшествия, позвонившего в редакцию информационного агентства, женщина некоторое время стояла на мосту, словно что-то высматривая. Не удержавшись, она упала на дорогу прямо перед проезжавшим автомобилем.

— По счастливой случайности ее не задавили, — сообщил наш собеседник. — Потом приехала скорая. Видел, что ее погрузили в машину.

Информация о происшествии уточняется. ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.