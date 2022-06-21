Происшествия

В Волгограде на Второй продольной с ж/д моста упала женщина

Происшествия 21.06.2022 12:55
0
21.06.2022 12:55

 

На границе Ворошиловского и Советского районов Волгограда с железнодорожного моста на Второй продольной магистрали упала женщина. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня, 21 июня, недалеко от гипермаркета «Лента». 

— Пострадавшей на вид около 70 лет. Получила перелом обеих ног. Визуально находилась в состоянии алкогольного опьянения, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. 

По словам очевидца происшествия, позвонившего в редакцию информационного агентства, женщина некоторое время стояла на мосту, словно что-то высматривая. Не удержавшись, она упала на дорогу прямо перед проезжавшим автомобилем. 

— По счастливой случайности ее не задавили, — сообщил наш собеседник. — Потом приехала скорая. Видел, что ее погрузили в машину. 

Информация о происшествии уточняется. ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
21.06.2022 14:23
Происшествия 21.06.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 13:41
Происшествия 21.06.2022 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 10:33
Происшествия 21.06.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 10:11
Происшествия 21.06.2022 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 06:34
Происшествия 21.06.2022 06:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 19:06
Происшествия 20.06.2022 19:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 18:26
Происшествия 20.06.2022 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 16:28
Происшествия 20.06.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 14:40
Происшествия 20.06.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 12:14
Происшествия 20.06.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 11:46
Происшествия 20.06.2022 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 11:03
Происшествия 20.06.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 10:33
Происшествия 20.06.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2022 21:30
Происшествия 19.06.2022 21:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2022 19:51
Происшествия 19.06.2022 19:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:21
В двух районах Волгоградской области заржавели подсолнухиСмотреть фотографии
15:02
СК возбудил дело по факту сбыта ПМ и 3 патронов двумя волгоградцамиСмотреть фотографии
14:23
Видео: ФСБ задержала подпольных оружейников в Волгоградской области и еще 37 регионахСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Котельникове увековечили память погибшего Героя России Вадима ГерасимоваСмотреть фотографии
13:56
Стало известно состояние упавшей с ж/д моста в Волгограде женщиныСмотреть фотографии
13:41
На юге Волгограда доставщик на легковушке протаранил столбСмотреть фотографии
13:22
Звездные гости и море плова: в Волгограде готовы к проведению молодежного фестиваляСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде на Второй продольной с ж/д моста упала женщинаСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом осудят арендодателя за гибель троих рабочихСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцев предупредили о сильной геомагнитной буре 24 июняСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде отремонтируют дороги в 42 дворах: списокСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом сын избил и бросил умирать своего 72-летнего отцаСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде алчную убийцу родной тёти изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде после суда объявили аукцион на ремонт рассыпающейся братской могилыСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом в лобовом ДТП с КамАЗом пострадал 23-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:11
На видео попал звук взрыва и пожар на западе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Сломавшего руку разнорабочего уволили за прогул в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
Волгоградцев предупредили о клещевых инфекцияхСмотреть фотографии
08:24
195-летие явления чудотворной иконы Богородицы отмечают в УрюпинскеСмотреть фотографии
07:50
Работники Волжского абразивного завода стали донорами кровиСмотреть фотографии
07:21
Пекло, грозы и град прогнозируют синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:54
В Волгограде 9 новых троллейбусов свяжут Спартановку с ЖилгородкомСмотреть фотографии
06:34
«Он как с цепи сорвался»: нападение на волгоградку на детской площадке попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:51
Пять районов в Волгограде 21 июня останутся без светаСмотреть фотографии
19:47
На юге Волгограда задержали браконьеров с сетями и лодкойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Два дома сгорели в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде 8-балльные пробки сковали Спартановку из-за ДТП с фуройСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Под Волгоградом активисты очистят загаженный мусором берег ерика СудомойкаСмотреть фотографии
17:16
Волгоградское отделение детфонда помогло 125 беженцам оформить документыСмотреть фотографии
16:28
Частная клиника в Волгограде из экономии разглашала тайны пациентовСмотреть фотографии
 