Стало известно состояние упавшей с ж/д моста в Волгограде женщины

Упавшая с железнодорожного моста на границе Ворошиловского и Советского районов Волгограда женщина оказалась в реанимации. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня, 21 июня, недалеко от гипермаркета «Лента».
— Женщину доставили в реанимационное отделение больницы № 25. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, стабильное, — прокомментировали журналистам информагентства в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Как рассказал ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах региона, пострадавшая в результате падения получила перелом обеих ног. Визуально можно было определить состояние алкогольного опьянения.
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