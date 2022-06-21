Стало известно состояние упавшей с ж/д моста в Волгограде женщины

Упавшая с железнодорожного моста на границе Ворошиловского и Советского районов Волгограда женщина оказалась в реанимации. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня, 21 июня, недалеко от гипермаркета «Лента».

— Женщину доставили в реанимационное отделение больницы № 25. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, стабильное, — прокомментировали журналистам информагентства в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как рассказал ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах региона, пострадавшая в результате падения получила перелом обеих ног. Визуально можно было определить состояние алкогольного опьянения.

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