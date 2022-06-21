ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7%

Экономика 21.06.2022 10:04 Новости компаний
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21.06.2022 10:04 Новости компаний
ВТБ снизит ставку для кредитов по ипотеке с господдержкой на новостройки до 6,7%. Дополнительно к ставке в 7% банк предоставляет заемщикам дисконт 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка. Первые кредиты по новым условиям ВТБ начнет выдавать с даты запуска изменений в постановление Правительства РФ.
Дисконт в размере 0,3 п.п. доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке либо получающим зарплату на карту банка.
На прошлой неделе ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы.
Как ранее заявлял президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, снижение ставки по ипотеке с господдержкой может увеличить спрос на льготные кредиты вдвое, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях.
- Снижение ставки до 7% – позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Еще со времен пандемии самой «народной» из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Она выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое, - отметил глава ВТБ.
Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой по-прежнему составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ. Первый взнос по ипотеке с господдержкой составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования – 30 лет. Программа рассчитана до конца 2022 года.
ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка в России. За пять месяцев этого года банк предоставил населению более 82 тысяч ипотечных кредитов на 355 млрд рублей, из которых по программам господдержки выдано 45 тысяч на 190 млрд. Ипотечный портфель ВТБ на 1 июня составил 2,8 трлн рублей.
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