Экономика

Сбер и ФНС упростили налоговый вычет за инвестиции

Экономика 20.06.2022 13:17 Новости компаний
0
20.06.2022 13:17 Новости компаний


Сбер в партнёрстве с Федеральной налоговой службой России запустил новый продукт - «Упрощённый налоговый вычет за инвестиции с самостоятельным управлением», который в несколько раз ускоряет получение налогового вычета для инвесторов.

Владелец индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) теперь может получить на свой банковский счёт вычет за инвестиции (до 52 000 рублей в год) без личного визита в налоговую службу. Сбер, на основании данных, хранящихся в системах банка, сам сформирует пакет сведений, необходимых для получения вычета и отправит его в налоговую в электронном виде. Клиенту останется лишь подписать автоматически предзаполненное заявление электронной подписью в личном кабинете ФНС, что занимает всего несколько минут. ФНС в течение 30 дней проверит его, а затем в течение 15 дней после принятия положительного решения перечислит положенную сумму вычета.

Важно отметить, что суммы к возмещению клиентам могут быть скорректированы ФНС с учётом задекларированных доходов, либо в вычете может быть отказано при невыполнении условий предоставления вычета.

По инвестициям, размещенным нашими клиентами в 2021 году, мы уже отправили в ФНС 260 тысяч пакетов сведений для предоставления налогового вычета на общую сумму возмещения в 5 миллиардов рублей.

-Такое взаимодействие выгодно всем участникам процесса: нашим клиентам не нужно самим заполнять декларацию 3-НДФЛ и предоставлять бумажные документы в ФНС, а у налоговой инспекции, поскольку от Банка она получает информацию в электронном виде, сокращается срок проверки поданных сведений с трёх месяцев до одного и возврат налога происходит значительно быстрее, - отметил Пётр Днепровский, руководитель дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка.

- Возможность повсеместного использования упрощенного порядка получения вычетов по НДФЛ напрямую зависит от вовлеченности в процесс банков/брокеров, являющихся источниками необходимых для подтверждения права на вычет сведений. Участие Сбера, являющегося крупнейшим банком и организацией с обширной клиентской сетью, в рассматриваемом взаимодействии позволит получить налоговые вычеты упрощенно значительному количеству физических лиц, - прокомментировал Михаил Сергеев, начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
20.06.2022 15:34
Экономика 20.06.2022 15:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.06.2022 15:16
Экономика 20.06.2022 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.06.2022 13:48
Экономика 20.06.2022 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.06.2022 09:39
Экономика 20.06.2022 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2022 14:43
Экономика 18.06.2022 14:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2022 13:04
Экономика 18.06.2022 13:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2022 10:08
Экономика 18.06.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.06.2022 18:07
Экономика 17.06.2022 18:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.06.2022 15:18
Экономика 17.06.2022 15:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2022 14:28
Экономика 17.06.2022 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2022 14:16
Экономика 17.06.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2022 14:14
Экономика 17.06.2022 14:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.06.2022 14:00
Экономика 17.06.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2022 13:23
Экономика 17.06.2022 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2022 11:40
Экономика 17.06.2022 11:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:28
Частная клиника в Волгограде из экономии разглашала тайны пациентовСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде директор ЧОПа «кинул» охранника на 60 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:34
Волгоградские тепличники повлияли на снижение инфляции в регионеСмотреть фотографии
15:06
Сотни полицейских 21 июня вечером соберутся на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:45
«Это личное»: в Волгограде за 45 млн выставили на продажу бар «Гелидор»Смотреть фотографии
14:40
Двое работников фермы убили краснокнижного сайгака в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Уроженец Самарканда в Волгограде из-за измены зарезал свою сожительницуСмотреть фотографии
13:09
В Волжском нашли пропавшую 17 июня девочку-подросткаСмотреть фотографии
13:08
Главу фирмы под Волгоградом оштрафовали за нового сотрудника из облкомприродыСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудят зажимавшего зарплаты и налоги коммерсантаСмотреть фотографии
12:32
Стало известно состояние пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:21
ESG-прорыв «ЕвроХим-ВолгаКалия»Смотреть фотографии
12:14
«Думали, что плачет ребенок»: под Волгоградом несколько часов вытаскивали козленка из битумной лужиСмотреть фотографии
12:09
Прокуратура через суд заставила связать 5 сел под Волгоградом с районным центромСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области пенсионер подавился картошкой и умерСмотреть фотографии
11:41
Бочаров по итогам ПМЭФ-2022 на оперативном совещании озвучил коллегам задачиСмотреть фотографии
11:03
Селянин в Волгоградской области навалил кучу навоза у здания соцслужбыСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области мужчина умер после выстрела в кошкуСмотреть фотографии
10:33
В массовом ДТП с КамАЗом под Волгоградом пострадали 6 человекСмотреть фотографии
09:57
Нерадивый подрядчик капремонта в Волгограде проиграл банку суд на 11 млн рублейСмотреть фотографии
09:22
Без истерии: волгоградцы высказались об исключении России из Болонской системыСмотреть фотографии
06:25
На новой неделе горячую воду отключат в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
23:27
Солнечный диск – как щит: фотограф сделал редкий кадр с Мамаевым курганом на закатеСмотреть фотографии
21:30
На юге Волгограда нашли труп избитой и зарезанной женщиныСмотреть фотографии
21:05
20 июня энергетики обесточат дома в 3 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде пробили голову экс-главе Котовского МрСОСмотреть фотографии
18:29
На севере Волгограда в массовом ДТП смяло MercedesСмотреть фотографии
16:43
Жителей Волжского предупредили об упразднении 4 видов проездныхСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев с 20 июня ждут перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области третьи сутки ищут 16-летнюю девочку-подросткаСмотреть фотографии
 